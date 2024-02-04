立春「兔、龍正式交接」　5生肖躲春化解整年厄運

▲「立春」下午4點28分，這一時刻，兔、龍年太歲正式交接。（示意圖／CTWANT提供）

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名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授指出，今天（4日）是節氣上的「立春」，而下午4點28分，這一時刻，兔、龍年太歲正式交接，天地陰陽磁場甚為混亂，因此，這一天不能有口舌之爭，必須和和睦睦、心平氣和地迎接這一天。

楊登嵙教授提醒，2024年龍年犯太歲的生肖，生肖屬龍（值太歲）、狗（沖太歲）、龍（刑太歲）、牛（破太歲）、屬兔（害太歲），尤其屬龍（刑太歲）又（值太歲）這5個生肖者建議「躲春」，應該在房間裡或者任何一個地方安靜待上兩個小時左右，尤其在「立春」前後一小時，盡量不出門、不見月光，一直從新太歲出現，待到舊太歲離開，這樣就能化解一年的災禍，也是成功的「躲春」。

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有些地方習俗更嚴謹，在「躲春」這天不宜搬遷、探病、理髮及參加喪事等，以免招惹晦氣及不良磁場，影響一整年的運氣。

2024年歲次甲辰年，木龍年，甲為木，辰為土，水生木，「水」及「木」是今年的開運元素！黑色屬「水」，易經數字3和8結合後，會引動「水」的無形磁場，所以將黑豆（屬水）數目3顆和8顆分別用紅包袋裝起來，放在左右口袋或一起放在錢包、包包內，引動好運的「水」及「木」磁場元素，讓新的一年好運全開，好運旺旺來！

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