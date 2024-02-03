藍綠可信度遠超民眾黨　黃暐瀚轟柯文哲：不精確、不合理、不可信

▲資深媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

對於綠白陣營為了「誰主動遊說」而隔空交戰，資深媒體人黃偉瀚昨日表示，哪個黨會為了副院長放棄院長？既不精確也不合理，得到的結果就是柯文哲不可信。此外，黃暐瀚也痛批，國民兩黨都說可以接受讓立委黃珊珊當副院長，但民眾黨兩個都不要，卻兩邊都要談，痛批「柯文哲做的事跟他講的話，反而讓大家知道民進黨跟國民黨的可信度遠遠超過民眾黨，民眾黨以後槓桿沒得玩了。」

黃暐瀚昨日在節目《關鍵時刻》中表示，民進黨主席賴清德、前民進黨主席卓榮泰、民進黨立院黨團總召柯建銘都從未放棄過游錫堃，只有民眾黨說游錫堃會被放棄，「這不合理，哪個黨會為了副院長放棄院長？這幹嘛呢？再說江啟臣與蔡其昌都有公開說過，老大上午沒贏，下午我就不要了，那怎麼會說黃珊珊是院長，蔡其昌當副院長？既不精確也不合理，得到的結果就是柯文哲不可信。」

「不精確、不合理、不可信會讓柯文哲接下來的影響力下降。」黃暐瀚指出，民進黨現在必須要做一件事，就是實實在在地把柯文哲打下去，這樣對民進黨下一次的總統選舉才是好事，趁這個機會讓大家發現柯文哲講話是經不起考驗的。

此外，黃暐瀚也質疑，到底民眾黨對副院長投蔡其昌是可以還是不可以？他說，立委席次國民黨是52+2，民進黨是51，大家有聽過壯士斷腕，但有聽過切頭換手的嗎？為了保住左手，把頭送給你？這毫無理由。因此，他認為，柯文哲人生政壇初登場是2014，那時候柯文哲選台北市長時，民進黨沒有提名，柯文哲贏了以後，他這輩子都習慣「你讓我就贏」，所以先前藍白合，國民黨總統候選人侯友宜讓他就贏了，現在游錫堃讓黃珊珊就贏了，一直覺得「讓我就會贏」，但他也質疑「柯文哲這個想法在政壇打滾那麼多年，怎麼還那麼不切實際？」

黃暐瀚表示，游錫堃當院長、黃珊珊當副院長，民進黨表示接受；而國民黨也認同，韓國瑜當院長、黃珊珊當副院長，但民眾黨兩個都不要，卻兩邊都談，想要「讓黃珊珊當院長，藍綠都不要吵」。

黃暐瀚痛批，民進黨51票不投給自己，投給8票的邏輯在哪？政治就是這麼一回事，民眾黨還有2026縣市長選舉、柯文哲還要選2028，民眾黨接下來還有這8席立委在立法院，結果今天柯文哲做的事跟他講的話，反而讓大家知道民進黨跟國民黨的可信度遠遠超過民眾黨，「民眾黨以後槓桿沒得玩了。」