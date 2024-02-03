　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍綠可信度遠超民眾黨　黃暐瀚轟柯文哲：不精確、不合理、不可信

▲▼《鄉民大學問》訪問資深媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）

▲資深媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

對於綠白陣營為了「誰主動遊說」而隔空交戰，資深媒體人黃偉瀚昨日表示，哪個黨會為了副院長放棄院長？既不精確也不合理，得到的結果就是柯文哲不可信。此外，黃暐瀚也痛批，國民兩黨都說可以接受讓立委黃珊珊當副院長，但民眾黨兩個都不要，卻兩邊都要談，痛批「柯文哲做的事跟他講的話，反而讓大家知道民進黨跟國民黨的可信度遠遠超過民眾黨，民眾黨以後槓桿沒得玩了。」

黃暐瀚昨日在節目《關鍵時刻》中表示，民進黨主席賴清德、前民進黨主席卓榮泰、民進黨立院黨團總召柯建銘都從未放棄過游錫堃，只有民眾黨說游錫堃會被放棄，「這不合理，哪個黨會為了副院長放棄院長？這幹嘛呢？再說江啟臣與蔡其昌都有公開說過，老大上午沒贏，下午我就不要了，那怎麼會說黃珊珊是院長，蔡其昌當副院長？既不精確也不合理，得到的結果就是柯文哲不可信。」

「不精確、不合理、不可信會讓柯文哲接下來的影響力下降。」黃暐瀚指出，民進黨現在必須要做一件事，就是實實在在地把柯文哲打下去，這樣對民進黨下一次的總統選舉才是好事，趁這個機會讓大家發現柯文哲講話是經不起考驗的。

此外，黃暐瀚也質疑，到底民眾黨對副院長投蔡其昌是可以還是不可以？他說，立委席次國民黨是52+2，民進黨是51，大家有聽過壯士斷腕，但有聽過切頭換手的嗎？為了保住左手，把頭送給你？這毫無理由。因此，他認為，柯文哲人生政壇初登場是2014，那時候柯文哲選台北市長時，民進黨沒有提名，柯文哲贏了以後，他這輩子都習慣「你讓我就贏」，所以先前藍白合，國民黨總統候選人侯友宜讓他就贏了，現在游錫堃讓黃珊珊就贏了，一直覺得「讓我就會贏」，但他也質疑「柯文哲這個想法在政壇打滾那麼多年，怎麼還那麼不切實際？」

黃暐瀚表示，游錫堃當院長、黃珊珊當副院長，民進黨表示接受；而國民黨也認同，韓國瑜當院長、黃珊珊當副院長，但民眾黨兩個都不要，卻兩邊都談，想要「讓黃珊珊當院長，藍綠都不要吵」。

黃暐瀚痛批，民進黨51票不投給自己，投給8票的邏輯在哪？政治就是這麼一回事，民眾黨還有2026縣市長選舉、柯文哲還要選2028，民眾黨接下來還有這8席立委在立法院，結果今天柯文哲做的事跟他講的話，反而讓大家知道民進黨跟國民黨的可信度遠遠超過民眾黨，「民眾黨以後槓桿沒得玩了。」

ET快訊
搭高鐵用「行李箱+提袋」佔位　害別人沒位置！網推1招有解
快訊／黃國昌爆他「黃蔡配」喬院長　林佳龍回應了
藍綠可信度遠超民眾黨　黃暐瀚轟柯文哲：不精確、不合理、不可信
史上壽命最短陸劇！　突開播不到2hrs下架
美女房客終退租...曝二房東噁心要求：想睡妳
《木曜4》阿部瑪利亞突宣布「運動會」來了！結果超掉漆
限定2天！台灣虎航機票下殺799元起

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠白「喬院長」各說各話　王鴻薇開酸：民眾黨誠信大打折扣

立法院長選舉綠白撕破臉　陳智菡點陳永興公開信兩誤解

快訊／黃國昌控說客代表是他　林佳龍發聲明嘆無奈：被動被告知

「柯文哲的大嘴巴是合作的困難處」　前柯幕僚曝陳永興金句印證

藍綠可信度遠超民眾黨　黃暐瀚轟柯文哲：不精確、不合理、不可信

「柯文哲風格」是什麼？　林濁水酸：愛密室罵密室、愛惡鬥罵惡鬥

韓國瑜找「國會活字典」任立法院秘書長！　洪孟楷大讚：精彩起手式

轟「民眾黨愛搞密室協商」　李艷秋嗆：被拆穿仍繼續演清高

「國會活字典」任立法院秘書長！　韓國瑜辦公室證實：確有此事

綠白電話門看4玄機　游淑慧：民眾黨根本沒考慮支持韓國瑜

年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

韓國瑜上班首日不見人影　理由：安排其他拜訪行程

名車裝「電動窗簾」遮車牌　紅斑馬國5一路攔截開罰！

驚悚瞬間曝！老夫妻牽手過馬路　見左轉客運急跑避遭輾…1死1截肢

裕隆假球案10球員起訴　柯旻豪狼狽上手銬+腳鐐

只要一張紙塞衣服裡！　機車族簡單防風保暖法

綠白「喬院長」各說各話　王鴻薇開酸：民眾黨誠信大打折扣

立法院長選舉綠白撕破臉　陳智菡點陳永興公開信兩誤解

快訊／黃國昌控說客代表是他　林佳龍發聲明嘆無奈：被動被告知

「柯文哲的大嘴巴是合作的困難處」　前柯幕僚曝陳永興金句印證

藍綠可信度遠超民眾黨　黃暐瀚轟柯文哲：不精確、不合理、不可信

「柯文哲風格」是什麼？　林濁水酸：愛密室罵密室、愛惡鬥罵惡鬥

韓國瑜找「國會活字典」任立法院秘書長！　洪孟楷大讚：精彩起手式

轟「民眾黨愛搞密室協商」　李艷秋嗆：被拆穿仍繼續演清高

「國會活字典」任立法院秘書長！　韓國瑜辦公室證實：確有此事

綠白電話門看4玄機　游淑慧：民眾黨根本沒考慮支持韓國瑜

再有媒體縮編！《華爾街日報》解雇20人　解散美中關係團隊

春節暢遊崗山之眼　高雄警全力疏導交通...避免塞車

綠白「喬院長」各說各話　王鴻薇開酸：民眾黨誠信大打折扣

屏東九如男騎單車外出...路倒鄰鄉　里港警機警發現助返家

張惠妹嗨飆《三天三夜》掀暴動！　尾牙加碼曝光「5月超狂喜訊」

「你在火車票在這裡」　發車前15mins接到警電話...男大生超感謝

罔腰罕揭「婆媳關係」！　認躲房間喝酒：這兩天我活得膽戰心驚

立法院長選舉綠白撕破臉　陳智菡點陳永興公開信兩誤解

長輩參與大掃除「訓練手眼協調」　專家教3動作減少肌肉僵硬

「李老闆直播」尾牙狂撒800萬獎金！　任賢齊、謝金燕熱唱嗨翻全場

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

政治熱門新聞

韓國瑜的秘書長決定了！　邀請「國會活字典」出任

韓國瑜當選　柯建銘：囂張沒落魄久

黃珊珊還原綠白合！嗆民進黨沒用的51席

柯文哲還原「珊昌配」破局　喊告民進黨造謠

韓國瑜當選「罷免立法院長」成熱搜　綠委揭法令：院長沒法規可罷免

綠白喬院長！中間人代表民進黨高層是誰？　黃國昌爆：是林佳龍

柯文哲曝：綠營中間人要求聯繫「他」

「國會活字典」任立法院秘書長！　韓國瑜辦公室證實：確有此事

轟「民眾黨愛搞密室協商」　李艷秋嗆：被拆穿仍繼續演清高

快訊／黃國昌控說客代表是他　林佳龍發聲明嘆無奈：被動被告知

綠白為院長投誰撕破臉　陳智菡再爆：餐敘4位醫生建議投黃珊珊

藍綠可信度遠超民眾黨　黃暐瀚轟柯文哲：不精確、不合理、不可信

民眾黨爆綠中間人聯繫柯文哲　吳崢：民進黨與黨團皆不知情

韓國瑜找「國會活字典」任立法院秘書長！　洪孟楷大讚：精彩起手式

更多熱門

相關新聞

林濁水酸「柯文哲風格」：愛密室罵密室、愛惡鬥罵惡鬥

林濁水酸「柯文哲風格」：愛密室罵密室、愛惡鬥罵惡鬥

綠白之間近日因誰主動致電對方喬國會龍頭寶座，陷入各說各話的混戰，同時，也讓標榜「公開透明」、「推倒藍綠惡鬥」等精神的民眾黨，再度受到質疑。對此，前立委林濁水今（3日）表示，民眾黨主席柯文哲最標榜的事，通常就是柯文哲最不喜歡的事，並開酸「柯文哲罵密室，就是因為柯文哲最愛密室」。

轟「民眾黨愛搞密室協商」　李艷秋嗆：被拆穿仍繼續演清高

轟「民眾黨愛搞密室協商」　李艷秋嗆：被拆穿仍繼續演清高

綠白電話門看4玄機　游淑慧：民眾黨根本沒考慮支持韓國瑜

綠白電話門看4玄機　游淑慧：民眾黨根本沒考慮支持韓國瑜

柯文哲曝：綠營中間人要求聯繫「他」

柯文哲曝：綠營中間人要求聯繫「他」

柯文哲還原「珊昌配」破局　喊告民進黨造謠

柯文哲還原「珊昌配」破局　喊告民進黨造謠

關鍵字：

黃暐瀚柯文哲民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

涉洩偵查秘密給詐團　北院收押3律師

快訊／林進阿嬤辭世享耆壽92歲！

男女「活春宮」！激戰聲響徹全區

童星王欣逸殺人　最高檢列10大重刑外逃要犯

林進阿嬤1月就過世！家中痛哭畫面曝光

女騎士胸前僅穿3條線被開單　釣出本尊

26歲女醉後狂飆畫面曝　騎士遭撞噴飛50公尺慘死

春節冷到初三！冷氣團急凍「跌破10度時間曝」　全台甩雨4天　

「外國人專業戶」河國榮輕生亡

快訊／《洛基》男星去世　享壽76歲

新竹傳一屍兩命　孕婦催生前夕口鼻滲血亡

韓國瑜的秘書長決定了！　邀請「國會活字典」出任

老闆突送烏魚子禮盒！菜鳥聽原因傻眼了

命理老師預言「游錫堃，勝」　翻車後回應了

陸已婚女高官包養小鮮肉！狂傳裸照色誘

更多

最夯影音

更多
年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月
理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面