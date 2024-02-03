　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台糖國產豬含瘦肉精「2730包全售出」！銷往3通路、南部縣市為主

▲▼台糖安心豚驗出瘦肉精。（圖／記者許權毅攝）

▲台糖安心豚驗出瘦肉精。（圖／台中市府提供）

記者洪巧藍／台北報導

台中市爆出台糖安心豚梅花肉片遭檢出禁用瘦肉精「西布特羅」，食品藥物管理署副署長林金富今（3）日說明，案內產品共計生產 2,730 包（300g/包），計819公斤，已全數售出，主要販售於台糖健康易購網、億客成生鮮超市、全聯福利中心等3通路，以南部縣市為主，但實際流向還在調查中。林金富也直呼不可思議，國內從103年至今都沒有驗出，西布特羅更是少見瘦肉精，且台糖是國營事業，都還要進一步調查，台糖已經申請複驗，預計14天內回覆。

▲▼台糖安心豚梅花肉片遭檢出禁用瘦肉精「西布特羅」，食藥署派員前往稽查。（圖／食藥署提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台糖安心豚梅花肉片遭檢出禁用瘦肉精「西布特羅」，食藥署派員前往稽查。（圖／食藥署提供）

台中市食品藥物安全處1月15日至國防部福利事業管理處台中福利站抽驗國產「梅花肉片」（有效日期2024.06.10），經該處檢出乙型受體素西布特羅（Cimbuterol） 0.002 ppm，依照國內動物用藥殘留標準規定其殘留容許量為不得檢出。台中市食安處已通知販售業者將該批肉品全數下架停止販售並回收，並將移請源頭製造商（屏東縣）及產品責任商（台南市）縣市衛生局處辦。

林金富今日表示，案內產品係由屏東縣信功實業股份有限公司加工，台南市台灣糖業股份有限公司監製，食藥署於昨（2）日即會同屏東縣衛生局至信功實業查核， 同時台南市政府衛生局亦前往台糖公司柳營副產加工廠食品工場調查。

本案肉品使用台糖公司畜牧場的肉豬，由台糖公司委託信功實業屠宰、製造，且台糖公司於信功實業設有畜殖事業部生鮮肉品工場負責駐廠監督信功實業之屠宰、生產、包裝品質衛生。

總計生產 2,730 包（300g/包），計 819 公斤，全數交由台糖公司自行販售，產品已全數售出，主要販售於台糖健康易 購網、億客成生鮮超市、全聯福利中心等。目前台南市政府衛生局持續調查代送商配送的下游業者資訊。

林金富表示，113年中央與地方政府衛生局原規劃抽驗市售豬肉產品2,000 件，因應本案，擬提高抽驗件數至 2,500 件。

 
ET快訊
快訊／高雄議員前助理家中搜出毒品
又有律師出事！　100萬交保
快訊／去年請辭　新北前社會局長台大醫院病逝
「立春」要來了！　青龍年12生肖運勢出爐
台糖豬含瘦肉精「2730包全售出」　3通路曝光
吳崢抱歉！　柯文哲：恐怕還是要考慮告你
快訊／過彎自撞分隔島！　台中20歲男噴飛身亡
電話中主動提珊昌配？　柯文哲：只是確認中間人的提案、有表明要
劉德華罕曝15年前隱婚內幕！　登熱搜第1

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

佛祖請吃飯扶弱濟貧圍爐活動　台南左鎮噶瑪噶居寺千人與會

台糖國產豬含瘦肉精「2730包全售出」！銷往3通路、南部縣市為主

萬丹大排支流染紅！屏東環保局追4天終逮食品廠　最高開罰3百萬

「機車排氣管改裝」明年起列定檢　違規最高罰1800元

《人間條件八》全台狂掃3萬席次　台南壓軸最終站

枉死國三生父親再發聲明　盼班級設緊急求救鈴、授權學校安檢

李多慧又曬神級「黑絲蜜腿」…飽滿線條曝！PTT暴動：凍未條

紅髮艾德今晚降臨高雄演唱！交通管制啟動　歌迷憑票換50元優惠券

搭飛機前量體重！華航也啟動了　部分航班抽樣量測

高雄驚傳今年首例漢他！男冷凍廠「徒手抓鼠」　發燒腹瀉確診

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

韓國瑜上班首日不見人影　理由：安排其他拜訪行程

名車裝「電動窗簾」遮車牌　紅斑馬國5一路攔截開罰！

只要一張紙塞衣服裡！　機車族簡單防風保暖法

裕隆假球案10球員起訴　柯旻豪狼狽上手銬+腳鐐

驚悚瞬間曝！老夫妻牽手過馬路　見左轉客運急跑避遭輾…1死1截肢

佛祖請吃飯扶弱濟貧圍爐活動　台南左鎮噶瑪噶居寺千人與會

台糖國產豬含瘦肉精「2730包全售出」！銷往3通路、南部縣市為主

萬丹大排支流染紅！屏東環保局追4天終逮食品廠　最高開罰3百萬

「機車排氣管改裝」明年起列定檢　違規最高罰1800元

《人間條件八》全台狂掃3萬席次　台南壓軸最終站

枉死國三生父親再發聲明　盼班級設緊急求救鈴、授權學校安檢

李多慧又曬神級「黑絲蜜腿」…飽滿線條曝！PTT暴動：凍未條

紅髮艾德今晚降臨高雄演唱！交通管制啟動　歌迷憑票換50元優惠券

搭飛機前量體重！華航也啟動了　部分航班抽樣量測

高雄驚傳今年首例漢他！男冷凍廠「徒手抓鼠」　發燒腹瀉確診

張錦麗昨晚病逝　侯友宜哀悼：一路好走！讓我代替未竟的社福遺願

北大弒母案、重慶墜亡案3罪人　為何都在春節前行刑？律師：震攝

佛祖請吃飯扶弱濟貧圍爐活動　台南左鎮噶瑪噶居寺千人與會

陳仕朋邁入中生代的體悟　牛棚達百球為新球季囤量

計程車運將「老漢推車」不是拋錨！　真相驚呆全場：時間管理大師

快訊／高雄議員前助理家中搜出大麻種子、菸草　辯：只持有未吸食

勞斯萊斯推出「龍年特仕車」！專屬龍型星光頂篷、工時得3個月

又有律師洩密！曾幫毒販教唆偽證　這次透露偵查內容...100萬交保

別隻柴幫忙中百萬！她「刮5張摃龜」還被瞪　笑喊：某狗詛咒我

日大咖AV女神戰2台男！　試車遇「大拇指尺寸」勾起慾望：我榨乾他

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

生活熱門新聞

大掃除9物品必丟　專家示警：財運衰敗

女騎士胸前僅穿3條線被開單　釣出本尊

老闆突送烏魚子禮盒！菜鳥聽原因傻眼了

春節冷到初三！冷氣團急凍「跌破10度時間曝」　全台甩雨4天　

命理老師預言「游錫堃，勝」　翻車後回應了

4生肖「財神附身」！

限定2天！台灣虎航機票下殺799元起　下周一10時開搶

今送神清屯「1禁忌」注意　小心好運倒光

搭飛機前量體重！華航也啟動了　部分航班抽樣量測

今年首道春雷要來了！下周一鋒面殺到　專家：嘉義以北有劇烈對流

強對流要來了！明入夜變天「雨襲半個台灣」　春節前全台雨中急凍

3生肖年前靠抽獎、年終發大財

巧連智曝過年紅包行情「小孩600元」

提前準備送灶神、送太歲撇步　越早迎福氣

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

林進阿嬤1月就過世！家中痛哭畫面曝光

涉洩偵查秘密給詐團　北院收押3律師

26歲女醉後狂飆畫面曝　騎士遭撞噴飛50公尺慘死

快訊／林進阿嬤辭世享耆壽92歲！

大掃除9物品必丟　專家示警：財運衰敗

男女「活春宮」！激戰聲響徹全區

女騎士胸前僅穿3條線被開單　釣出本尊

童星王欣逸殺人　最高檢列10大重刑外逃要犯

史上壽命最短陸劇！《致命遊戲》光速上架光速下架

老闆突送烏魚子禮盒！菜鳥聽原因傻眼了

春節冷到初三！冷氣團急凍「跌破10度時間曝」　全台甩雨4天　

「外國人專業戶」河國榮輕生亡

快訊／《洛基》男星去世　享壽76歲

韓國瑜的秘書長決定了！　邀請「國會活字典」出任

新竹傳一屍兩命　孕婦催生前夕口鼻滲血亡

更多

最夯影音

更多
理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆
年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面