台糖國產豬含瘦肉精「2730包全售出」！銷往3通路、南部縣市為主

▲台糖安心豚驗出瘦肉精。（圖／台中市府提供）

記者洪巧藍／台北報導

台中市爆出台糖安心豚梅花肉片遭檢出禁用瘦肉精「西布特羅」，食品藥物管理署副署長林金富今（3）日說明，案內產品共計生產 2,730 包（300g/包），計819公斤，已全數售出，主要販售於台糖健康易購網、億客成生鮮超市、全聯福利中心等3通路，以南部縣市為主，但實際流向還在調查中。林金富也直呼不可思議，國內從103年至今都沒有驗出，西布特羅更是少見瘦肉精，且台糖是國營事業，都還要進一步調查，台糖已經申請複驗，預計14天內回覆。

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▲台糖安心豚梅花肉片遭檢出禁用瘦肉精「西布特羅」，食藥署派員前往稽查。（圖／食藥署提供）

台中市食品藥物安全處1月15日至國防部福利事業管理處台中福利站抽驗國產「梅花肉片」（有效日期2024.06.10），經該處檢出乙型受體素西布特羅（Cimbuterol） 0.002 ppm，依照國內動物用藥殘留標準規定其殘留容許量為不得檢出。台中市食安處已通知販售業者將該批肉品全數下架停止販售並回收，並將移請源頭製造商（屏東縣）及產品責任商（台南市）縣市衛生局處辦。

林金富今日表示，案內產品係由屏東縣信功實業股份有限公司加工，台南市台灣糖業股份有限公司監製，食藥署於昨（2）日即會同屏東縣衛生局至信功實業查核， 同時台南市政府衛生局亦前往台糖公司柳營副產加工廠食品工場調查。

本案肉品使用台糖公司畜牧場的肉豬，由台糖公司委託信功實業屠宰、製造，且台糖公司於信功實業設有畜殖事業部生鮮肉品工場負責駐廠監督信功實業之屠宰、生產、包裝品質衛生。

總計生產 2,730 包（300g/包），計 819 公斤，全數交由台糖公司自行販售，產品已全數售出，主要販售於台糖健康易 購網、億客成生鮮超市、全聯福利中心等。目前台南市政府衛生局持續調查代送商配送的下游業者資訊。

林金富表示，113年中央與地方政府衛生局原規劃抽驗市售豬肉產品2,000 件，因應本案，擬提高抽驗件數至 2,500 件。