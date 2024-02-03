休旅車半夜衝路邊「餐廳盆栽招牌全毀」機車撞進水溝　駕駛跑了

記者鄧木卿／台中報導

台中市北屯區一家餐廳外面的招牌、盆栽，日前半夜3點半被一輛自小客車撞毀，撞擊力之大，連停在一旁的電動機車都被撞進水溝，警方獲報透過監視器8小時內即查出車主是30歲的李姓男子，李男到案辯稱不熟悉路況，加上急著回家，才未下車處理，警方訊問後依道交條例至少開罰1千元，吊扣駕照1至3個月。

▲▼台中一名男子半夜撞毀店招和機車後逃逸，竟辯稱不熟路況。（圖／民眾提供，下同）

台中市警五分局交通分隊警員姜孟緯，1月31日上午7點接獲民眾報案指稱，所經營的餐廳外面招牌、花盆遭撞毀，其中1台電動機車還被撞進巷子水溝。

姜員調閱店家監視器後，確認逃逸車輛的外觀和廠牌，迅速連絡李姓男子，李男在當天下午3點到案說明，李男辯稱路況不熟悉，加上趕著回家，所以沒有報警就離開。

姜員展示現場受損壞的照片，告誡李男不論有無人員受傷均應留在現場處理，不得逃逸，事故後致人傷害而逃逸者，處6月以上、5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上、7年以下有期徒刑。無人傷亡的肇逃財損案件，則依據道路交通管理處罰條例第62條規定，除處1000元至3000元罰鍰外，還要吊扣駕照1至3個月，不可輕忽。