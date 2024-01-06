配合國1匝道鋼梁吊掛工程　台74部份路段「夜間再封7天」

▲▼配合國1匝道鋼梁吊掛工程，台74部份路段夜間再封7天。（圖／高公局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

高速公路局第二新建工程處為辦理國道1號增設銜接台74線系統交流道工程，預計113年1月7日、9日至11日、 14日至16日，每天晚上9點30分至隔天清晨5點30分，進行匝道鋼梁吊掛作業，請用路人注意；另外，「五月天」在台中連辦6場演唱會，7日是最後一場，警方也請歌迷們多利用大眾運輸工具，配合管制措施。

1月7日（星期日）、15日（星期一）及16日（星期二）封閉台74線14k+500至17k+700（北屯二至崇德間）西行線全部車道，並同步封閉西行潭子入口匝道，車輛可提前在潭子、崇德出口匝道離開快速道路，改走平面道路環中路一段，再經西行向北屯二入口匝道重新進入快速道路。

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1月10日（星期三）及11日（星期四）封閉台74線14k+500至17k+700（北屯二至崇德間）東行線全部車道，並同步封閉東行北屯一入口匝道，車輛可提前在西屯三、北屯一及北屯二出口匝道離開快速道路，改走平面道路環中路一段，再經東行崇德入口匝道重新進入快速道路。

9日（星期二）、14日（星期日）封閉台74線14K+500至17K+700（北屯二至崇德間）東西雙向全部車道，並同步封閉西行潭子入口匝道及東行向北屯一入口匝道。

至於五月天在台中的6場演唱會，7日是最後一場，警五分局提醒五迷粉絲們「儘量別開車」，多利用四大接駁轉乘進入會場，包括高鐵台中站、秋紅谷（朝馬轉運站）、捷運文心崇德站、台鐵臺中站，另外，可搭捷運至捷運文心崇德站後，轉搭市府公車或騎乘Ubike前往，僅約3公里路程。