資工太夯影響數理碩班報考人數！專家示警：不利量子電腦發展

▲台大碩士班招生筆試今登場。報考資工考生大增，但數學、物理等領域卻逐年下滑，專家示警可能影響基礎研究發展。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大碩班筆試今（3日）起登場，資工系碩班報考人數連續9年寫下台大報考人數最多系所，但在基礎研究的數學所、物理所的報考人數，這幾年卻逐年下滑，包括清大等校也有類似狀況。專家示警，基礎研究科系報名人數越來越少，對於人才培育是警訊，也不利於量子電腦或其他基礎研究等領域發展，政府與各大學應該要重視。

台大碩士班招生筆試今起一連舉行兩天。受少子化影響，今年僅有1.4萬餘人報考，創下5年來新低。特別的是，今年共1684人報考資工系，不僅是該系歷年新高，更連續9年為台大報考人數最多系所，1684人佔全部考生的11.9%，但資工系預計招收60人，僅佔台大招生總名額3.3%，可見得資工的火熱程度。

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不過，在台大的數學系、物理系、化學系的報考人數，確有逐年下滑的趨勢。以台大數學系為例，111學年6個招生名額，僅45人報考，今年有6個招生名額，卻僅有36人報考，儘管今年錄取率接近2成，但兩年來報名人數減幅達13%。物理學系、天文物理研究所及應用物理學研究所碩士採取聯合招生，但也好不了多少，110學年還有152人報名，今年剩下103人，降幅更高達32%。

▲報考台大資工系碩班招生人數5年來大增超過5成，今年更佔所有考生1成以上。（圖／記者許敏溶攝）

清華大學也有類似狀況。清大資工系碩班今年共有1400人報名，爭取64個名額，錄取率僅4.6%，去年更曾高達2087人爭取70個名額，錄取率為3.3%，前年則是1768人爭取77個名額；相較之下，數學系這三年報名人數分別為54、59、56人，爭取9到10個名額，錄取率都在16%以上。清大物理系雖然稍微好一點，今年110人爭取36個名額，但比起去年高達331人報名，今年報考人數大減超過6成以上。

對於各大學資工系這麼火熱，大學問網站執行長魏佳卉分析指出，主要是政府政策推動影響，當然和台灣半導體產業蓬勃發展帶動就業市場有關，所以資通訊相關科系占比超過全台大學科系20％，但是數學、物理等基礎研究科系，培育基礎研究人才，這些基礎研究科系報名人數越來越少，對於國家人才培育是警訊，也不利於量子電腦或其他基礎研究等領域發展，政府與各大學應該要重視這個問題。

▲專家示警，報考基礎研究系所學生越來越少，將不利於量子電腦等研究。圖為中研院量子電腦實驗室。（圖／中研院提供）