台大碩班1.4萬人報考創5年新低　資工考生逆向成長「5年增55%」

▲台大碩士班招生筆試今（3日）起一連舉行兩天。今年僅有1.4萬餘人報考，寫下5年來新低，但資工系考生卻逆勢成長。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣大學113學年碩士班招生筆試今（3日）起一連舉行兩天。受少子化影響，今年僅有1.4萬餘人報考，創下5年來新低，加上招生名額為1780人，導致今年錄取率12.58%創3年來新高。今年報名人數最多的熱門系所為資工系，1684人爭取60個名額，錄取率僅3.6％，連續9年都是台大報名人數最多科系，且和5年前相比，報考人數大增近600人，增幅達5成5，絲毫不受少子化影響。

台大113學年碩士班招生筆試今起在台大校總區、金甌女中、台南一中等三地一連進行兩天。台大校總區則在普通教學館、共同教學館、綜合教學館、新生教學館、社會科學院等處設有考場，其中報考人數最多的資訊工程系，則在普通教學館設有19間考場。

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受到少子化影響，國內各大升學考試報名人數日趨下滑，台大也不例外。今年僅有1萬4155人報名，寫下5年來新低，加上招生名額1780人，為3年來新高，也導致錄取率12.58%，創下3年來新高。

▲台大113學年碩士班招生筆試今（3日）起一連舉行兩天。圖為考生考前準備狀況。（圖／記者許敏溶攝）

根據台大統計，今年報考台大碩士班人數最多的前兩名科系，分別為資訊工程系1684人、商學研究所碩士班609人，但兩個科系受近年考生報名人數卻呈現兩樣情。由於台灣半導體產業發達，資工系碩班招生絲毫不受少子化影響，108學年僅1086人報名，今年來到1684人，5年來增加598人，增幅達55%。反觀商研所碩班甲組，今年僅609人報名，5年來減少106人，減幅約15%，正好反映出台灣資工系所就業市場的火熱狀況。

不過，台大指出，由於商研所甲組過去三年來，每年招生名額僅17人，所以錄取率反而是台大各系所當中最低。以今年而言，商研所甲組609人爭取17個名額，錄取率約2.8%，過去三年更僅有1.78%到2.07％，還是低於資工系，資工系今年錄取率3.6%，過去兩年更超過4%。

至於為何台大招生名額創下近三年新高，台大表示，主要是因應台大發展策略，以及配合教育部對特定領域的人才培育政策，因此台大增加了半導體、AI、機械及其它相關領域的招生名額。

▲台大113學年碩士班招生筆試今（3日）起一連舉行兩天。今年僅有1.4萬餘人報考，寫下5年來新低。（圖／記者許敏溶攝）