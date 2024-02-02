台大《牧羊人計畫》扮明燈　助逾萬名高中生探索科系

▲台大師生自發性辦理《牧羊人計畫》，辦理分享講座，協助超過萬名高中生探索科系。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

根據教育部調查，超過4成學生對選擇科系後悔。為了幫助高中生選擇合適科系，台大8名學生發起《牧羊人計畫》，今年更擴大舉辦為期10天、78個科系的線上科系分享講座，講師陣容不僅是大學，還邀請到科技大學、藝術大學等的同學共襄盛舉，讓科系分享更為完整，協助高中生在大學生涯中拓展更多不同道路，累計到今年協助超過1.5萬高中生及其家長對科系的認識。

學測已在上月落幕，預計本月27日寄發成績單，但如何選擇自己感興趣的科系並學以致用，一直是考生及家長進入大學前的一大苦惱。有感於自己或學生在入學後才發現與當初所想的不同，還得費時費心面對轉換跑道困難，台大8位分別來自不同學院的學生攜手合作，在創新設計學院的領導學程–「領導學導論」中發起《牧羊人計畫》，舉辦線上分享講座，協助高中生們選擇合適的科系。

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今年邁入第三年的《牧羊人計畫》，召集56個不同科系的學長姐，在台大創新設計學院探索學程兼任教授楊正大多元指導下，讓計畫目標更為明確及優化。今年擴大舉辦線上科系分享講座，從1月25日至2月3日，為期10日進行共78個科系的分享，累計至今協助超過1.5萬高中生與家長。

▲台大師生自發性辦理《牧羊人計畫》，辦理分享講座，至今協助超過萬名高中生探索科系。（圖／台大提供）

《牧羊人計畫》目前已籌辦3屆，已協助超過1萬5千位高中生及其家長對科系的認識，亦有許多來自偏鄉及離島的學生報名參加，積極了解科系的升學資源，以準備並規劃未來。

《牧羊人計畫》目前已籌辦3屆，辦理講座後也收到參與同學的熱烈回饋，例如永春高中葉姓學生表示，講座提供的QA時間很長，對自己有很大幫助。大同高中黃姓學生也提到，學長姐的個人故事都很生動，會有一種想讓人追隨的感覺。特別的是，參與第一屆活動的陳姓學生，如今也如願考上台師大，今年也協助籌科系分享講座，身分從受助者轉為助人者，發揮自身影響力。

發起人之一的台大政治系鍾皓恩提到，覺得自己很幸運，小時候看到不同專業的前輩們，常常會有被啟發、有方向、有動力的感覺。剛好身旁許多朋友都有跨領域經歷，故舉辦這樣活動。也因為這樣的起心動念，以及課程牽線下，集結一群志同道合的夥伴，一起展開行動。

台大表示，在台大領導學程老師們的指導與陪伴下，未來《牧羊人計畫》除了將科系分享講座做得更廣、更深外，還增加能協助家長跟學生在申請時找到相關科系的學長姐。參與這項計畫的師生團隊期待每位高中生都能找到自己的「模範角色」，也自我期許能持續成為高中生挑選志願時，那盞指引漂泊者的北極星。

▲台大師生自發性辦理《牧羊人計畫》，協助高中生探索科系。（圖／台大提供）