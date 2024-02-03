小姊妹寄宿遭多次性侵！報警被回「然後咧、白癡」　外婆心碎

▲年幼小姊妹寄宿爸媽友人家遭性侵，曾打電話求救卻不被相信...（示意圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

桃園一對年約7歲、4歲小姊妹因父母離異，被安置在雙親友人家，怎料蘇姓友人卻趁妻子不在播放A片，先後性侵這對小姊妹。事後，姊姊一度打電話報警，稱遭蘇男性侵，但警員不相信，還在電話中怒罵「然後咧」、「白痴」。直到小姊妹的外婆察覺事態有異，進一步追問，才讓整起案件曝光。

根據判決書，小姊妹父母離異，請蘇姓友人自2017年9月起全日照顧，但在近2年時間內，蘇男趁妻子帶女兒上教會，多次猥褻、性侵小姊妹。

姊姊證稱，當時她就讀國小，有次週末家裡沒有其他人，蘇男給他看「女生脫光衣服」的影片，隨後脫去她的衣褲性侵，「我覺得很痛」。後來妹妹也被送來照顧，也同樣被蘇男性侵。

妹妹也指出，當時她讀大班，有次和姊姊待在房間時，先後遭蘇男猥褻、性侵，無論她們如何奮力推打、抵抗都沒用。之後，姊姊氣不過，打電話報警，稱遭蘇男性侵，但值班警員不相信，很快掛掉電話。

姊姊指出，當時姊妹倆又打了一次電話，描述自己遭性侵，但警員不耐煩回應「幹嘛啦」、「然後勒」。一旁的妹妹以為警察叔叔沒聽懂，把電話搶過去講，結果被警員罵「白痴」隨後掛掉電話。

外婆表示，她2020年2月開車把小姊妹接回花蓮時，聽到孫女們在後座談話，發覺內容不對勁，又看到小姊姊腳上有傷，便開口詢問，但小姊姊不敢講，後來經過她再三保證「妳們不要怕，我會幫妳處理」，妹妹才將事情全盤托出。

外婆難過地說，小姊妹剛回花蓮時比較封閉、不大愛說話，對比以前開朗、愛玩、活潑的樣子判若兩人，提到這些事還會出現緊張、恐慌情緒，洗澡脫衣服時也有創傷反應，尤其是姊姊受害時間較長，常常哭泣，還會抱著她問說「阿嬤，怎麼辦」「我好髒」。

外婆透露，她一直跟小姊妹說不用擔心，「這件事情如果能忘的話，就儘量忘記以前那種痛苦的日子」，還帶小姊妹去看醫生，「醫生說妹妹情況比較嚴重，因為很小的時候陰道就受到傷害...」

經醫院檢查，姊姊兩側大陰唇部分都泛紅，在右側小陰唇內側，處女膜旁邊有一個小潰瘍，約5毫米大小，妹妹下體則有紅色裂傷疤痕。儘管驗傷時間並非在遭性侵後短時間內，但一般稚齡學童正常生活下並不會有這樣的損傷。

桃園地院審理後，一審依3個加重強制性交罪判處蘇男9年6月刑。檢方、蘇男皆不服上訴，但高院認為小姊妹未具體指述蘇男於何時、以如何頻率行為，又無其他特徵可供稽查，僅憑被害人單一指述及其他補強證據，難擔保真實性，自難據此作出不利被告的事實認定。

高院指出，檢察官認為除法院認定有罪部分之外，蘇男還有7次對未滿14歲之人犯強制性交犯行，但檢察官所提出各項事證尚有不足，也無其他積極、具體確切證據，未達一般人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度，是因不能證明被告犯罪，自應為無罪判決之諭知。

高院認為，蘇男造成小姊妹心理難以抹滅的傷害和陰影，始終否認犯行，甚至飾詞狡辯，反過來責怪小姊妹難以管教，難認有絲毫悔悟之心，犯後態度惡劣，因此依對未滿14歲之女子犯加重強制性交罪共3罪，分論併罰，判處9年6個月徒刑適妥，於本月11日駁回雙方上訴。