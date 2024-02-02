趕過年前送暖！台電發「急難救助金」紅包　高雄弱勢民眾受惠

▲趕過年前送暖！台電發「急難救助金」紅包。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台電高雄區處今年首波公益活動趕在年前啟動，請各地區區公所包括楠梓、橋頭、梓官等區公所提供弱勢民眾名單，針對今年急需幫助的民眾，送上急難救助金。

趕在農曆年前，台電高雄區處業務副處長趙淑芬昨天前往路竹區公所，由路竹區公所區長薛茂竹代表收受，現場也邀請到受扶助民眾，希望透過各方幫助，讓社會多一些溫暖，少一些辛苦。

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在這次受扶助名單中，主要都是平時有工作，但因意外及病況頓失生計，急需救助的民眾，其中有位民眾因年紀大，患有慢性疾病，因常需就診，生活入不敷出；另兩位民眾則領有肢障手冊，無法工作，且因雙親過世，生活長期困頓，急需外界資源的協助。

▲台電發「急難救助金」紅包，高雄弱勢民眾受惠。（圖／記者賴文萱翻攝）

趙淑芬表示，台電從事公益愛心活動由來已久，每年皆會與地方鄰里長、區公所攜手合作，掌握送暖名單，提供最即時協助。

除了路竹以外，台電今年也陸續向楠梓、橋頭、梓官等各地區公所索取急難救助名單，並於年前陸續安排鄰近的台電服務所所長前往致贈。

對於公益活動的舉辦和推廣相當重視的趙淑芬表示，非常感謝區公所大力協助，但其實台電最希望的，除了真正能幫助到人。更重要的是，希望作為國營事業，能帶動更多民間企業伸出援手，每年固定針對社會上需要幫助的人，出錢、出力、出愛心，讓社會變得越來越好。