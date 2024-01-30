緩撞車墜10米橋1人亡！肇事男：同時換車道才出事　過失致死罪送辦

記者許權毅／台中報導

國道3號龍井段昨（29）日發生一起嚴重車禍，一名陳男駕駛休旅車，跟前方的緩撞車發生碰撞，導致緩撞車墜10米橋，乘客陳男死亡。休旅車駕駛陳男昨日被警方帶回，聲稱當下是因為2車都要變換車道，受到驚嚇，才會失控發生車禍，警方偵訊後將依過失致死罪將陳送辦。

▲國道3號昨日發生緩撞車與休旅車車禍，前者被撞墜落約10米高的國道高架橋，1人死亡。（圖／民眾提供）



據了解，休旅車駕駛陳男車上載著多名親友，一行人疑似從北部出發，一路往南要前往南投出遊，途中卻在龍井段發生意外，原本行駛在國道內線車道，突然車輛「扭」一下，往剛切入中線的緩撞車撞上去，緩撞車往外側護欄暴衝，車上21歲李姓駕駛跟57歲陳姓乘客直接從10米高的國道高架橋墜下，連人帶車重砸平面道路。

▲▼休旅車駕駛陳男供稱，是因為變換車道時發現緩撞車也剛換車道，受到驚嚇車輛才會失控。（圖／民眾提供）



警消到場後，發現副駕陳男頭部重創，當場已經無呼吸心跳，緊急將人送往台中榮總後，仍宣告不治；駕駛李男逃過死劫，主要傷勢為頭部撕裂傷，昨日下午已經出院。

▲▼死者陳男妻子昨日趕往醫院認屍，當場淚崩，無法言語。（圖／記者許權毅攝、民眾提供）



而休旅車駕駛49歲陳男昨日被警方帶回，經查沒有酒駕，供稱是要變換車道時，發現緩撞車疑似也要變換車道，受到驚嚇，才趕緊拉回方向盤，疑似操作不當，導致車輛失控。

全案經警詢後，休旅車駕駛陳男將依過失致死罪嫌移送台中地檢署偵辦；緩撞車上陳男遺體昨日已被移至大甲殯儀館，警方預計今日向檢方報驗，釐清確切死因。