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「2024龍Stay-新竹過好年」 燈會　主燈「福氣龍好」亮相

▲▼2024新竹燈會。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲2024新竹燈會主燈「福氣龍好」。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

春節將至，新竹市政府今年燈會主視覺在東門城搶先曝光，特別邀請國際燈藝大師－黃文全設計主燈「福氣龍好」、台灣國寶級首席玻璃藝術家大師－林瑤農打造輔燈「玲瓏玻光」，更邀集本市六所國小共同創作代表靛色的「彩繪新竹」，以七色彩虹概念透過童趣卡通風格的七盞可愛龍燈，帶領民眾沿著護城河岸，認識充滿文化藝術的竹市，「2024龍Stay-新竹過好年」燈會將於2月3日至3月10日登場，陪伴市民歡喜迎龍年。

「2024龍Stay-新竹過好年」燈會主燈「福氣龍好」，由國際燈藝大師－黃文全親自操刀設計，融入竹市文化與飲食特色，首次挑戰卡通風格的作品；黃老師還將新竹特色美食貢丸融入主燈設計中，象徵著新的一年，滿懷豐收和好運。

▲▼2024新竹燈會。（圖／記者陳凱力翻攝）

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▲綠色燈區「玩轉新竹」呈現自由意象充滿藝術巧思。

▲▼2024新竹燈會。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲橙色燈區「乘風飛翔」彰顯童趣風格。

藍色燈區「玲瓏玻光」 設置於護城河內，由台灣國寶級首席玻璃藝術家大師－林瑤農親自設計，結合在地玻璃工藝傳統技法與現代科技光影技術，使護城河中的龍蛋與龍珠散發著晶瑩剔透的感覺，光影交織在水河面上，呈現出波光粼粼的浪漫美景。

除兩位大師作品之外，還有以七色彩虹為概念，坐落於市區護城河沿岸，有象徵新生的紅色「好運龍life」、彰顯童趣的橙色「乘風飛翔」、代表閒適的黃色「徜徉雲端」、展現自由的綠色「玩轉新竹」、標誌大師工藝的藍色「玲瓏玻光」、與新竹市各小學共同創作的靛色「彩繪新竹」、以及最後作為護花使者的紫色「花現龍蹤」，每個燈區都充滿 藝術的巧思 ，要讓市民朋友在新春期間體會最與眾不同的城市風貌。

▲▼2024新竹燈會。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲市區護城河沿岸更有以七色彩虹為主打造的燈光裝置藝術，圖為黃色燈區「徜徉雲端」。

「福氣龍好」主燈預計於2月3日點燈啟用，搭配七個不同的主題，為期37天的燈光盛宴，點亮護城河、站前廣場及新竹公園。除了燈會，還有「新春嘉年華市集」活動(2/3-2/14)；2月24日元宵當天，孔廟前廣場發放限量龍年小提燈以及舉辦元宵晚會，2月24日及25日兩日，在新竹公園皆有市集及DIY體驗活動，精彩內容陸續公布於新竹市政府官網，敬請期待。

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