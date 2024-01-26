除舊佈新！東購年終家電展　消費滿額最高送萬元回饋

▲農曆春節「除舊佈新」，東森購物網即日起至1/31(三)推出家電、家俱及寢飾商品特賣會，消費滿額登記狂送萬元好禮回饋，最高送6,000樂透金及4,000東森幣。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

歲末年終大掃除，許多人會趁過年前汰換家中老舊家電，東森購物網現正舉辦「年終家電展」，獨家攜手LG、國際、聲寶、飛利浦、夏普等家電大牌提供下殺優惠價，即日起至1月底前購買家電，除了可享政府舊換新補助外，全館家電消費滿額登記狂送萬元好禮回饋，最高送6000樂透金及4000東森幣，還可加碼回饋15%東森幣，指定機型滿額登記再送Calvin Klein、ANNA SUI香水；寒流報到全台急凍，東森購物網統計近1週保暖電器業績成長1.2倍，暖暖包買氣也大增5成，同步推出「抗寒家電特輯」，指定24小時送貨到家，好禮雙重送，登記就送15%東森幣，再抽禾聯甩甩鍋。

今年農曆過年在二月份，相對以往較晚，近來各大企業紛紛公佈年終，民眾若想趁機汰換家電「除舊佈新」，預估2/6前下單，都還能在過年前送貨到家。東森購物網發現今年家電類商品年前買氣提升2成，也因今年度政府延續一級能效家電汰舊換新補助，再加上貨物稅減徵最高可以省下5,000元，消費者多選購一級能效標章的冰箱外，因購買年貨、年菜需求提高，冷凍櫃也躍升為選購熱搜商品。近年節約能源意識抬頭，加上濕冷氣候帶動一波換機潮，滾筒洗衣機需求在近期大幅成長20%，一台省水烘衣兼具智能操控的洗衣機成為消費者首選，特別推薦韓系大廠LG的WashTower 13公斤AI智控洗乾衣機，詢問度最高，現在購機更享多重優惠，東森購物網下殺8折，只要71,910元，獨家登記送4,000禮券，再加碼5%樂透金回饋，是家庭家電換機首選。

▲「年終家電展」即日起至1月底前購買家電，除了享政府舊換新補助，消費滿額登記狂送萬元好禮回饋，最高送6,000樂透金及4,000東森幣。

▲LG WashTower 13公斤AI智控洗乾衣機，詢問度相當高，東森購物網現下殺8折，只要71,910元，還有多重回饋。

電視、影音家電也是近期搜尋排行熱門品項，消費者今年度選購電視方向三大指標，大尺寸、高畫質、智能聯網缺一不可，其中購買55吋～75吋電視較往年成長了15%，更換75吋以上電視更是成長1倍以上，特別推薦JVC 75型電視可支援Apple airplay2，同時支援Google手機，1月份限時優惠價22,988元；聲寶65吋QLED Google聯網機種現在價格不用2萬7，1月底前購買並登記，有機會獲得4張王品牛排劵。

近日最強寒流發威，低溫下探不到10度，東森購物網觀察，近期「保暖」關鍵字飆上熱搜前3名，帶動「電暖器」、「電熱毯」等保暖商品業績較上周成長120%，其他如除濕機、吹風機、快煮壺、瞬熱飲水機都有不錯的業績成長，而消費者在選擇電暖器時注重以下特點：陶瓷電暖器的瞬熱功能，具備防水功能可在浴室使用的暖風型電暖器更是熱銷，推薦熱銷商品Northern北方石墨烯陶瓷遙控電暖器，特價2,620元。

▲「抗寒家電特輯」指定24小時送貨到家，好禮雙重送，登記就送15%東森幣，再抽禾聯甩甩鍋。

春節期間，為提供客戶完善的購物體驗，東森購物一般商品仍維持正常出貨，並與多家不同的承運商緊密合作，以滿足購物和送禮的需求，其中低溫商品及大型家電等，則是配合協力廠商的安排，2/6後的訂單將順延至春節過後進行配送，消費者想提前到貨需把握時間，及早下單訂購。