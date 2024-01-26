　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

除舊佈新！東購年終家電展　消費滿額最高送萬元回饋

東購年終家電展 消費滿額最高送萬元回饋（圖／東森購物提供）

▲農曆春節「除舊佈新」，東森購物網即日起至1/31(三)推出家電、家俱及寢飾商品特賣會，消費滿額登記狂送萬元好禮回饋，最高送6,000樂透金及4,000東森幣。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

歲末年終大掃除，許多人會趁過年前汰換家中老舊家電，東森購物網現正舉辦「年終家電展」，獨家攜手LG、國際、聲寶、飛利浦、夏普等家電大牌提供下殺優惠價，即日起至1月底前購買家電，除了可享政府舊換新補助外，全館家電消費滿額登記狂送萬元好禮回饋，最高送6000樂透金及4000東森幣，還可加碼回饋15%東森幣，指定機型滿額登記再送Calvin Klein、ANNA SUI香水；寒流報到全台急凍，東森購物網統計近1週保暖電器業績成長1.2倍，暖暖包買氣也大增5成，同步推出「抗寒家電特輯」，指定24小時送貨到家，好禮雙重送，登記就送15%東森幣，再抽禾聯甩甩鍋。

今年農曆過年在二月份，相對以往較晚，近來各大企業紛紛公佈年終，民眾若想趁機汰換家電「除舊佈新」，預估2/6前下單，都還能在過年前送貨到家。東森購物網發現今年家電類商品年前買氣提升2成，也因今年度政府延續一級能效家電汰舊換新補助，再加上貨物稅減徵最高可以省下5,000元，消費者多選購一級能效標章的冰箱外，因購買年貨、年菜需求提高，冷凍櫃也躍升為選購熱搜商品。近年節約能源意識抬頭，加上濕冷氣候帶動一波換機潮，滾筒洗衣機需求在近期大幅成長20%，一台省水烘衣兼具智能操控的洗衣機成為消費者首選，特別推薦韓系大廠LG的WashTower 13公斤AI智控洗乾衣機，詢問度最高，現在購機更享多重優惠，東森購物網下殺8折，只要71,910元，獨家登記送4,000禮券，再加碼5%樂透金回饋，是家庭家電換機首選。

東購年終家電展 消費滿額最高送萬元回饋（圖／東森購物提供）

▲「年終家電展」即日起至1月底前購買家電，除了享政府舊換新補助，消費滿額登記狂送萬元好禮回饋，最高送6,000樂透金及4,000東森幣。

東購年終家電展 消費滿額最高送萬元回饋（圖／東森購物提供）

▲LG WashTower 13公斤AI智控洗乾衣機，詢問度相當高，東森購物網現下殺8折，只要71,910元，還有多重回饋。

電視、影音家電也是近期搜尋排行熱門品項，消費者今年度選購電視方向三大指標，大尺寸、高畫質、智能聯網缺一不可，其中購買55吋～75吋電視較往年成長了15%，更換75吋以上電視更是成長1倍以上，特別推薦JVC 75型電視可支援Apple airplay2，同時支援Google手機，1月份限時優惠價22,988元；聲寶65吋QLED Google聯網機種現在價格不用2萬7，1月底前購買並登記，有機會獲得4張王品牛排劵。

近日最強寒流發威，低溫下探不到10度，東森購物網觀察，近期「保暖」關鍵字飆上熱搜前3名，帶動「電暖器」、「電熱毯」等保暖商品業績較上周成長120%，其他如除濕機、吹風機、快煮壺、瞬熱飲水機都有不錯的業績成長，而消費者在選擇電暖器時注重以下特點：陶瓷電暖器的瞬熱功能，具備防水功能可在浴室使用的暖風型電暖器更是熱銷，推薦熱銷商品Northern北方石墨烯陶瓷遙控電暖器，特價2,620元。

東購年終家電展 消費滿額最高送萬元回饋（圖／東森購物提供）

▲「抗寒家電特輯」指定24小時送貨到家，好禮雙重送，登記就送15%東森幣，再抽禾聯甩甩鍋。

春節期間，為提供客戶完善的購物體驗，東森購物一般商品仍維持正常出貨，並與多家不同的承運商緊密合作，以滿足購物和送禮的需求，其中低溫商品及大型家電等，則是配合協力廠商的安排，2/6後的訂單將順延至春節過後進行配送，消費者想提前到貨需把握時間，及早下單訂購。

ET快訊
快訊／高雄命案！知名咖啡店樓上驚見屍體
從影最大尺度！周曉涵床戰情夫伸舌頭
八年級妹子買房「貸40年有多少人？」　一票人：貸好貸滿
最後一波低溫！急凍探10度　3地甩雨一周
74死墜機現場首曝光　滿地焦黑
秦始皇第一陪葬墓「開箱」　罕見「黃金俑」首面世
瑤瑤「寒流是什麼」穿超少！中空馬甲炸半球
快訊／放火燒郵局！　搶劫畫面首曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

除舊佈新！東購年終家電展　消費滿額最高送萬元回饋

超商周末優惠一次看！零食、氣泡水通通買1送1　衛生紙下殺12元

線上安太歲、點光明燈　2大熱門宮廟點燈開運免出門

年前採買省荷包了！　賣場「420款商品買1送1、現金紅包免費拿」

新年吃大餐靠「解膩小幫手」！「可爾必思」新包裝青春滿載

大鳥姊姊、漢堡神偷都來了！　麥當勞超Q「馬克杯對杯」限量開搶

【廣編】Callaway首創導入Ai技術智慧球桿！全桿面皆是「甜蜜點」引領高爾夫球運動新境界

【廣編】年節送禮送健康！萬歲牌大推典雅質感禮盒　送得體面收得開心

廚佛神級手藝＋國際級風味獎章認證桂格醇濃全脂奶粉！創意料理美味收服奶爸郭彥均

主播們口袋清單，美式賣場新春爆紅口袋零食！「吉祥七寶」小包裝又香脆

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

郭昱晴談賀瓏風波：主持人必須出來　郭子乾給建議「節目避談4話題」

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

超強新祕神手改造新娘　精緻混血臉！老公：太美

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

奪命影片曝！黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

大胃王開箱夏慕尼全品項！　狂續炒飯50碗、麵包吃到飽

除舊佈新！東購年終家電展　消費滿額最高送萬元回饋

超商周末優惠一次看！零食、氣泡水通通買1送1　衛生紙下殺12元

線上安太歲、點光明燈　2大熱門宮廟點燈開運免出門

年前採買省荷包了！　賣場「420款商品買1送1、現金紅包免費拿」

新年吃大餐靠「解膩小幫手」！「可爾必思」新包裝青春滿載

大鳥姊姊、漢堡神偷都來了！　麥當勞超Q「馬克杯對杯」限量開搶

【廣編】Callaway首創導入Ai技術智慧球桿！全桿面皆是「甜蜜點」引領高爾夫球運動新境界

【廣編】年節送禮送健康！萬歲牌大推典雅質感禮盒　送得體面收得開心

廚佛神級手藝＋國際級風味獎章認證桂格醇濃全脂奶粉！創意料理美味收服奶爸郭彥均

主播們口袋清單，美式賣場新春爆紅口袋零食！「吉祥七寶」小包裝又香脆

快訊／高雄傳命案！知名咖啡店樓上傳一死　陳屍上鎖房間　　　

BL劇太夯！男星陳玹宇私訊收男體照　還被問「原味襪賣多少錢」

LE SSERAFIM「五缺一」抵台畫面曝光！　晚上將現身小巨蛋彩排

醫學中心評鑑農曆年前公布！家數上限是否打破？薛瑞元回應藏玄機

英業達旺年會將發出1億獎金　估今年集團營運成長個位數

全球唯一上演國家！　百老匯四大名劇《西貢小姐》來台登場破紀錄

推廣藝術文化　台積電以實際行動支持2024台灣燈會

遵守約定！SVT Woozi在文彬冥誕發表「他生前愛歌」：不會忘記你

快訊／廖偉翔發聲「加入衛環」誓掀弊端　國會即戰力丁旗源就定位

2024台南車展會展中心登場　一線品牌吸引愛車族目光

正妹YTR「國外大解放」3秒拉下泳衣拉鍊　3萬粉絲朝聖

消費熱門新聞

快訊／7-11開出2張千萬發票！

快訊／全家開出2張千萬發票！

速食店「9大品項買1送1」快收！

美式賣場新春爆紅口袋零食

全聯開出千萬、2百萬發票　幸運門市曝光

麥當勞超Q「馬克杯對杯」限量開搶

全台通路「激省優惠」最新懶人包

肯德基「開運金沙雞、金沙薯條」開賣

只有5天！超商現烤雞腿「買1送1」

超商獨家蠟筆小新一番賞！每抽有獎

麗仕黑亮洗髮乳家樂福爆賣！

速食店「免費送堡」限時3天搶！

超商2大夯品第2件10元限時3天搶

「平替版茅乃舍」全聯買得到！銅板價康寶日式美味高湯CP值超高

更多熱門

相關新聞

冷爆了！冬眠級「三明治蓋被法」最暖　1部位都被忽略

冷爆了！冬眠級「三明治蓋被法」最暖　1部位都被忽略

入冬最強一波寒流南下，全台急凍超有感！而各縣市消防局也陸續接獲低溫猝逝的通報。寒流強襲，晚上你也冷到睡不著？耳鼻喉科醫師柯仁弘分享日本實驗推薦「毛被墊底、再蓋羽絨被」的三明治蓋法，讓你暖呼呼一整夜好眠到天亮。此外，他也點名頸部是「最多人忽略的」，做好保暖才不會引起落枕甚至猝死。

營養師推8保暖飲品＋產熱食物抗低溫

營養師推8保暖飲品＋產熱食物抗低溫

超強寒流來！發熱衣3穿法糗了：越穿越冷

超強寒流來！發熱衣3穿法糗了：越穿越冷

5款「暖身飲品」不怕手腳冰冷

5款「暖身飲品」不怕手腳冰冷

寒流南下桃園釀1死　衛生局籲注意保暖

寒流南下桃園釀1死　衛生局籲注意保暖

關鍵字：

東森購物家電除舊佈新保暖

讀者迴響

熱門新聞

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

羅淑蕾告郭新政盛竹如　有罪確定

湖口爸帶女兒吃消夜遭砍傷

LINE Pay掛牌首日狂飆81%　衝高至630元

發現台灣特有種新蟑螂！比你家裡的蟑螂還大

屏東殺妻案　重判無期徒刑定讞

快訊／歹徒持開山刀搶劫　清水郵局經理受傷急送醫

快訊／7-11開出2張千萬發票！

E級暗黑張韶涵被抓了　生意太好被檢舉

美巨乳女優家中身亡　警破門見男女雙屍

超哥日料店「醋飯裝塑膠盆攪拌」　製作過程曝

LINE Pay首日衝破千元至1030　登興櫃股王

2年前「揭Toyz詐賭內幕」竟是超哥　網驚呆朝聖

關鍵少數首戰！立院龍頭之爭　柯文哲下軍令：跑票開除黨籍

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

更多

最夯影音

更多
花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了
郭昱晴談賀瓏風波：主持人必須出來　郭子乾給建議「節目避談4話題」

郭昱晴談賀瓏風波：主持人必須出來　郭子乾給建議「節目避談4話題」

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面