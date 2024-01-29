監控畫面曝！IS蒙面槍手闖土耳其天主教堂　朝信眾開火1男被擊殺

▲土耳其一座天主教堂28日遇襲，造成一名52歲男子死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

土耳其一座天主教堂28日早上舉行彌撒期間，突遭2名蒙面槍手闖入開槍，造成至少1人死亡。目前，涉案的2名槍手已落網，而極端組織伊斯蘭國（IS）也在事後承認責任。

據路透社報導，這起襲擊發生於當地28日上午8時40分。事發當時，不少民眾正在伊斯坦堡的義大利聖瑪利亞天主教堂（Italian Santa Maria Catholic Church）進行主日彌撒，不料後方大門卻突然被打開。

Jihadi Islamist gunmen stormed Catholic Church in Turkey İstanbul today and opened fire on worshippers. pic.twitter.com/WBiZ0hiqKQ — Roni (@sohoprint) January 28, 2024

教堂內的監控畫面顯示，2名頭戴滑雪面具、身著黑衣的槍手闖入教堂後，直接對前方男子開槍。現場所有人被槍聲嚇到後，立即蹲下閃避子彈，恐懼之情溢於言表。

當地媒體指出，嫌犯疑似在開槍後因槍械卡彈，而在攻擊了第一名男子後就逃離現場。當局也在事後公佈，遭遇槍擊後死亡的男子C.T.（縮寫）是一名52歲土耳其公民。

▲土耳其當局已捕獲2名涉案槍手。（圖／達志影像／美聯社）

內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）午夜過後舉行記者會，證實當局已捕獲2名涉案槍手，「他們都是外國人，分別來自俄羅斯及塔吉克」，而當局也對伊斯坦堡30多個地點展開突襲行動，並扣留了47人問話。

早前，極端組織伊斯蘭國在Telegram聲稱對此次襲擊負責，並表示這是對該組織領導人號召將猶太人和基督徒當作襲擊目標的回應。