2023年人類史上最熱年！鄭明典：很多紀錄前所未見　氣象署曝警訊

▲2023年創下人類歷史上最熱一年記錄。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

2023年打破不少紀錄，氣象署指出，2023年成為1850年全球紀錄以來最溫暖年份，較百年均溫高出1.18°C，以年均溫高出0.15°C之差成為人類史上最熱的一年，也是重要警訊，另大氣中全球溫室氣體濃度在2023年也成為有史以來紀錄最高。前氣象局長鄭明典指出，2023年很多紀錄前所未見。

前氣象局長鄭明典也指出，2023年是很特別的一年！很多紀錄是前所未見，而且很有指標性，以後可能會常被提及。

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氣象署在粉專「報氣候-中央氣象署」指出，美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)所發布的「2023年度全球氣候報告」指出：2023年已成為1850年全球紀錄以來最溫暖的年份，較百年(1901-2000)均溫高出1.18°C。打破原最高溫紀錄的2016年，以年均溫高出0.15°C之差成為人類史上最熱的一年。

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至於高溫的原因，氣象署表示，溫室氣體濃度升高，是全球升溫的長期驅動因素，同時2023年又受到聖嬰現象的影響，種種因素使2023年成為異常高溫的年份。

▲2023年為全球紀錄最熱年。（圖／氣象署）​

不只高溫打破紀錄，氣象署更指出，大氣中的全球溫室氣體濃度在2023年成為有史以來紀錄最高，二氧化碳濃度約為419ppm(parts per million，百萬分率)，甲烷濃度約為1902ppb(parts per billion，十億分率)，連帶影響了海溫與大氣溫度的異常，進而造成一連串的極端天氣事件，如全球海洋熱浪等。

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氣象署表示，自2023年夏季開始發展的聖嬰現象(El Niño)，導致熱帶中東太平洋的海溫較平均年更高，也間接影響世界各地的氣溫與天氣。

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為減少氣候變遷帶來的風險與災害，世界各國於2015年《巴黎協定》時承諾，應將全球人類引起的長期平均升溫較工業化前(1850–1900年)基準控制在1.5°C以內。

氣象署示警，如今全球氣溫已接近1.5°C門檻，雖這不代表已違反巴黎協定，卻是重要的警訊。每年都破紀錄的高溫似乎已成為我們的日常，全世界勢必得採取更積極的減碳與調適策略，才能守護地球永續的未來。

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