今變天3地區有雨！週末暖如春　除夕濕冷下探11℃

▲今天變天，北部高溫僅剩23度。（圖／中央氣象署，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今(2日)晨桃園及馬祖有濃霧。今天有東北風南下，北台灣降溫、北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨。明天到下週日溫暖如春，下週一(5日)鋒面快速掠過，北台轉涼。下週三起濕冷持續至除夕，北部沿海及部分平地將降至11度左右。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(2)日小股東北風南下，北台雲量漸增，北海岸、大台北東側及東半部轉有局部短暫雨；北台氣溫略降，其他各地影響很小。各地區氣溫：北部15至23度，中部15至29度，南部15至30度，東部16至29度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲明天到下週日溫暖如春。

明(3)日東北風減弱，北台雲量漸減，氣溫漸升，東半部偶有局部短暫雨，其他各地晴朗穩定。下週(4)日各地晴朗穩定，「溫暖如春」、早晚涼，東半部偶有局部短暫雨，西半部及金馬易起霧。下週一(5日)鋒面快速掠過，北部及東半部有局部短暫雨的機率，下週二(6日)偏乾的東北風影響，西半部穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；下週一、二北台氣溫降、轉涼，其他各地影響較小。

下週三(7日)鋒面逐漸南下，下週四(8日)降雨範圍逐步擴大至中部，南部山區亦有局部短暫雨的機率(左圖)，除夕(9日)降雨稍減少(右圖)；下週三起冷空氣亦逐漸南下，濕冷的天氣持續至除夕；以達「大陸冷氣團」的機率為最高，北部沿海及部分平地將降至11度左右。至於各國模式模擬年初一、二(10、11日)的天氣，差異大、且持續調整，應繼續觀察。

▼最新(1日20時)歐洲(ECMWF)模式，8日20時地面氣壓及降水模擬圖顯示，降雨範圍逐步擴大至中部，及南部山區(左圖)。9日20時模擬圖顯示顯示，除夕(9日)降雨稍減少(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）