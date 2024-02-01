過馬路遭客運撞倒輾過！夫死妻斷肢命危　家屬跪地痛哭失聲

▲溪湖發生死亡車禍。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

鼻酸！員林客運1名49歲劉姓駕駛，今天(1日)下午行經員鹿路與彰水路口左轉時，疑未注意車前狀況，將一對正在過馬路的80多歲杜姓老夫妻撞倒輾過，老先生當場頭骨碎裂變形死亡，老阿嬤斷肢、頭部撕裂傷，意識模糊，送彰基急救，老夫婦是當地人經常在附近出入，家屬得知後緊急到場，難過得跪地痛哭失聲，民眾及用路人見狀相當的不捨。

案發時間為下午15時39分許，當時杜姓老夫妻拄著杖正要返家，行經員鹿路及彰水路交叉路口時，為綠燈號誌，步行過馬路到一半，碰巧劉男駕駛客運在路口左轉，當時對向也有車在等待左轉，疑似未注意車前狀況，將兩夫婦撞倒直接輾過，2人倒臥血泊中，藥袋散落一地，腳上穿的拖鞋也飛落，現場慘不忍睹。

由於老夫妻是溪湖當地人，車禍發生當下2人正要返家，老阿公遭遇死劫，警方立刻架起圍幕、老阿嬤右腿自膝蓋以下斷肢、左腿小腿開放性骨折、頭部撕裂傷，意識模糊送醫院急救，家人聞訊後緊急到場，跪地撕心裂肺的嚎啕大哭，民眾見狀也都紅了眼眶、釀禍的劉姓司機也相當自責。

據悉，劉男經職訓局受訓3年前進入員林客運當駕駛，今天上早班一切正常，至於詳細的肇事原因仍有待警方進一步調查釐清。