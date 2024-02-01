　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

過馬路遭客運撞倒輾過！夫死妻斷肢命危　家屬跪地痛哭失聲

▲溪湖發生死亡車禍。（圖／民眾提供）

▲溪湖發生死亡車禍。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

鼻酸！員林客運1名49歲劉姓駕駛，今天(1日)下午行經員鹿路與彰水路口左轉時，疑未注意車前狀況，將一對正在過馬路的80多歲杜姓老夫妻撞倒輾過，老先生當場頭骨碎裂變形死亡，老阿嬤斷肢、頭部撕裂傷，意識模糊，送彰基急救，老夫婦是當地人經常在附近出入，家屬得知後緊急到場，難過得跪地痛哭失聲，民眾及用路人見狀相當的不捨。

案發時間為下午15時39分許，當時杜姓老夫妻拄著杖正要返家，行經員鹿路及彰水路交叉路口時，為綠燈號誌，步行過馬路到一半，碰巧劉男駕駛客運在路口左轉，當時對向也有車在等待左轉，疑似未注意車前狀況，將兩夫婦撞倒直接輾過，2人倒臥血泊中，藥袋散落一地，腳上穿的拖鞋也飛落，現場慘不忍睹。

▲溪湖發生死亡車禍。（圖／民眾提供）

由於老夫妻是溪湖當地人，車禍發生當下2人正要返家，老阿公遭遇死劫，警方立刻架起圍幕、老阿嬤右腿自膝蓋以下斷肢、左腿小腿開放性骨折、頭部撕裂傷，意識模糊送醫院急救，家人聞訊後緊急到場，跪地撕心裂肺的嚎啕大哭，民眾見狀也都紅了眼眶、釀禍的劉姓司機也相當自責。

據悉，劉男經職訓局受訓3年前進入員林客運當駕駛，今天上早班一切正常，至於詳細的肇事原因仍有待警方進一步調查釐清。

ET快訊
過馬路遭輾！夫死妻斷肢命危　家屬跪地痛哭失聲
血糖飆500！25歲女「拒吃藥放棄治療」　爆哭吐原因
Toyz死敵評超甲組「只會點湯」　粉絲嗨：挑戰者出現了
最狂超商福袋！特獎「3000萬元別墅」　老闆：我買地自建
他DIY「瘋狂入珠51顆」！連繞5圈硬塞　人妻痛到崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北永和國小「模擬聯合國」帶領學童看世界！她獲全國競賽佳績

過馬路遭客運撞倒輾過！夫死妻斷肢命危　家屬跪地痛哭失聲

快訊／新莊傳2嫌當眾亮槍！警連開2槍逮1人　還有1人在逃中

快訊／22歲女護校生墜玉井橋！掉落15m深躺河床　傷重不治

懷疑鄰居毒死果樹　男持刀砍死對方被判17年…入獄前先戒酒8個月

騎士不滿被按叭「爆肢體衝突」　怒拿安全帽當街砸車畫面曝

3中國公民來台「跳機求庇護」！移民署依法送回吉隆坡

做完護膚課程拒付錢　惡男客刀抵美容師脖搶劫...她無助喊救命

通緝犯撞警車畫面曝！藝文特區驚險追逐　4警受傷1人腦震盪

快訊／嘉義市食品工廠大火...沙拉油桶全面燃燒　烈焰沖天遠處可見

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

猶豫挑幾號...聽柴犬連汪9聲　新北男子幸運刮中100萬元！

雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

4樂天女孩深夜訊問到天亮　前領隊、前經紀人遭移送

劉子銓顧娃「先餵妹妹吃飽」超有愛　笑曝典典寶寶：變得挺欠揍的！XD

騎士彎腰撿東西「旁車幫扶」　被誤催油門！暴衝撞電動車

萌娃指著殯儀館打招呼　一旁媽怕爆：別亂揮！

不想輸...盡力撲壘包仍被Out　嘉中球員賽場落下「不甘淚水」

新北永和國小「模擬聯合國」帶領學童看世界！她獲全國競賽佳績

過馬路遭客運撞倒輾過！夫死妻斷肢命危　家屬跪地痛哭失聲

快訊／新莊傳2嫌當眾亮槍！警連開2槍逮1人　還有1人在逃中

快訊／22歲女護校生墜玉井橋！掉落15m深躺河床　傷重不治

懷疑鄰居毒死果樹　男持刀砍死對方被判17年…入獄前先戒酒8個月

騎士不滿被按叭「爆肢體衝突」　怒拿安全帽當街砸車畫面曝

3中國公民來台「跳機求庇護」！移民署依法送回吉隆坡

做完護膚課程拒付錢　惡男客刀抵美容師脖搶劫...她無助喊救命

通緝犯撞警車畫面曝！藝文特區驚險追逐　4警受傷1人腦震盪

快訊／嘉義市食品工廠大火...沙拉油桶全面燃燒　烈焰沖天遠處可見

洪雪珍／施展魔法不難　讚美永遠不嫌多

確保收土如期如質無垢　台北港土方交換廉政平台正式成立

新北永和國小「模擬聯合國」帶領學童看世界！她獲全國競賽佳績

TOYOTA全球銷量破紀錄「2023年賣1123萬台新車」！連4年穩坐第1名

芬蘭獨立製錶絕美面盤接客訂　機刻雕花配隕石面也行

JT錄音外洩事件真相出爐　官方：Minji 支付違約金作為懲處

被爆砸8.5億「買6套杜拜海景房」　張庭發聲：我都沒去過

過馬路遭客運撞倒輾過！夫死妻斷肢命危　家屬跪地痛哭失聲

《與神同行》作者控兒子遭虐待！「特教師被認定有罪」1審判決出爐

血糖飆500！25歲女「拒吃藥放棄治療」　爆哭吐原因：都是我害的

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

社會熱門新聞

即／牽手過馬路遭客運撞飛　夫死妻斷肢命危

即／詐欺通緝犯駕車衝撞警車　多警受傷

獨／5億高中生已冰封272天　天數超越這奇案

即／22歲女護校生墜玉井橋傷重不治

即／高雄幼兒園集體食物中毒！14名幼童就醫

即／國1員林段「10車連環撞」！占內側2線回堵中

「五億高中生」墜樓273天未下葬　生母月花3萬冰存遺體

母載4歲女兒闖紅燈遭撞噴10m　1死1命危

嘉義市食品工廠大火　沙拉油桶全面燃燒

養護中心變AV現場　「護濕辣嬌」直播手工片下場曝

台灣嬤在日走失　女兒：她有糖尿病

即／新莊傳2嫌當眾亮槍　警方圍捕中

獨／男星酒駕！還跟女友換座位」被抓包

即／幫樂天女孩私接商演　陳元凱羈押禁見

更多熱門

相關新聞

即／牽手過馬路遭客運撞飛　夫死妻斷肢命危

即／牽手過馬路遭客運撞飛　夫死妻斷肢命危

溪湖鎮今(1日)下午發生驚悚死亡車禍！1輛員林客運行經彰水路與員鹿路口時，撞到正要過馬路的1對80多歲老夫妻，2人倒臥客運車尾，當場血流如注，老先生頭骨變形，當場死亡，老阿嬤則斷肢、頭部有撕裂傷，意識模糊，送彰基急救，至於車禍肇事原因有待釐清。

女領200萬要和「志成」共度一生　警讓她夢醒

女領200萬要和「志成」共度一生　警讓她夢醒

彰化曳引車連人帶車推行20米　騎士「假牙掉出」遭輾斃

彰化曳引車連人帶車推行20米　騎士「假牙掉出」遭輾斃

中捷藍線核定了！王惠美也要「新年禮物」　交長：全國一致

中捷藍線核定了！王惠美也要「新年禮物」　交長：全國一致

她恍神逆向直衝！路口對撞釀2傷

她恍神逆向直衝！路口對撞釀2傷

關鍵字：

彰化員林客運彰水路員鹿路

讀者迴響

熱門新聞

56歲馬妞「身罹12疾病」住院！已簽放棄急救

快訊／韓國瑜獲54票未過半、白1張無效票！　立法院長選舉進第二輪投票

即／牽手過馬路遭客運撞飛　夫死妻斷肢命危

楊繡惠「對不起大家愛我的人」　深夜拋震撼彈

快訊／投資億元裝潢！高雄「韓八燒肉」宣布停業

民進黨開除違紀50人　「黨員該守紀律」

即／大阪機場2班機碰撞　10航班被停飛

快訊／韓國瑜「獲54票」當選立法院長！　民眾黨8席全棄權

YouTuber嘟嘟人宣佈「要分開了」

只有今天快買！超商咖啡買7送7爽喝

快訊／立法院副院長選舉又未過半！　民眾黨8人投張啓楷

夫想偷腥全被拒絕　人妻：心情很複雜

即／詐欺通緝犯駕車衝撞警車　多警受傷

LIVE／立院副院長投票　蔡其昌、江啟臣「副院長之爭」誰勝出？

他DIY「瘋狂入珠51顆」！連繞5圈硬塞　人妻痛到崩潰

更多

最夯影音

更多
糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上
猶豫挑幾號...聽柴犬連汪9聲　新北男子幸運刮中100萬元！

猶豫挑幾號...聽柴犬連汪9聲　新北男子幸運刮中100萬元！

雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面