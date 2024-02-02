彰化夫妻探子遇劫1死1重傷　客運車速僅8K...禮讓對向車反釀悲劇

記者唐詠絮／彰化報導

溪湖鎮員鹿路與彰水路口昨(1日)下午發生死亡車禍，杜姓老夫妻返家走在行人道時，遭左轉的員林客運撞倒輾過，夫死妻斷肢，家屬相當悲慟。員林客運指出，當時客運正從溪湖站開出往北斗方向行駛，車速僅有8公里，因為禮讓對向車不慎釀禍事，劉姓駕駛已有3年客運經驗，也從未有相關體傷事故，他個人也相當自責跟難過。

▲ 彰化老夫妻遭客運撞上，1死1重傷 。（圖／記者唐詠絮翻攝。下同。）

警方初步調查，昨天下午，劉男駕駛員林客運沿溪湖鎮員鹿路東往西方向左轉彰水路行駛時，杜姓老夫妻行走於行人穿越道上從彰水路由西往東行走，雙方在彰水路與員鹿路路口發生碰撞，致杜姓夫妻倒地，杜男現場死亡，杜女受傷送往彰化基督教醫院急救，警訊後將劉男依過失致死罪移送法辦。

彰基表示，杜姓阿嬤昨天下午到院後，即送至開刀房急救，目前右腳膝蓋以下截肢，左邊脛腓骨開放性骨折，已做固定，額頭有撕裂傷，仍在加護病房。

員林客運副理陳得耀表示，劉男在員客任職3年期間未發生體傷案件，上班也一切正常。肇事的這輛公車為2014年出廠至今滿10年，車內前後左右都安裝視野輔助器及行車監控，客運強制保險270萬、第三責任險300萬，左右後前都有裝，今年1月12日才保養，也已經通報保險公司。

員林客運表示，該輛肇事公車從溪湖站員鹿路左轉彰水路的時候，駕駛員禮讓對向車輛後，當時車速只有8公里，在轉彎時疑似受到A柱視線影響，未看到老夫妻才釀禍，公司深表歉意，並對家屬表達慰問之意，劉姓駕駛也深感自責、遺憾。