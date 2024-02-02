每天都會看兒子…彰化老夫妻返家遇劫！運將自責：只注意對向來車

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化縣溪湖鎮昨(1日)下午傳出恐怖車禍，一對老夫妻走斑馬線穿越馬路時，遭另輛轉彎的員林客運撞倒，84歲的阿公當場頭骨碎裂死亡、80歲的阿嬤則是右腿斷肢重傷，目前仍意識不清。據了解，阿公阿嬤外出訪兒，但兒子因工作外出不在，夫妻倆遂步行返回住處，未料半途中竟遭此橫禍。

▲老夫妻穿越馬路時遭轉彎的客運撞倒、並輾過，釀成1死1傷慘劇。（圖／記者唐詠絮翻攝）

初步了解，該對老夫妻都是溪湖鎮當地人，2老與兒子住得很近，幾乎每天都會步行到兒子家看訪孩子，昨下午夫妻倆一如往常登門訪兒，但兒子卻因有工作在身不在家，夫妻見無人應門，便調頭返家，怎料行經員鹿路與彰水路口時，竟遭轉彎的員林客運撞上，導致阿公當場死亡、阿嬤則是右腿斷肢血肉模糊，經送醫搶救後只能截肢，目前已經完成手術，但仍在加護病房觀察，尚未完全恢復意識，還不知道老伴已經離世。

肇事的劉姓司機在員林客運任職3年，過去未有致傷肇事紀錄，在事發後劉姓運將也相當自責，目前正在接受檢方調查。劉姓司機初步供稱，當時轉彎只注意對向是否有來車，未注意到斑馬線上有行人，因此才會不慎撞上；詳細事發原因，目前仍尚待進一步調查釐清。