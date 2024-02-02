小跑步仍被客運撞倒！彰化阿嬤右腿斷肢掉一旁…腳掌只剩大拇指

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化縣溪湖鎮員鹿路與彰水路口昨(1日)下午發生一起死亡車禍，當時49歲的劉姓司機駕駛員林客運在路口左轉，不料卻將一對行走在斑馬線上的老夫妻撞倒，導致84歲的阿公當場頭骨碎裂死亡、80歲的杜姓阿嬤則是右腳膝蓋以下斷肢，現場滿地鮮血，阿嬤斷裂的小腿、腳掌一片血肉模糊，場面十分驚悚。

▲ 彰化老夫妻遭客運撞上，釀成1死1重傷慘劇。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方調查，1日下午3時許這對老夫妻正拄著拐杖準備返家，經過路口時依號誌燈行走斑馬線穿越馬路，不料走到一半，發現路口另輛員林客運左轉，夫妻倆為閃避客運，還小跑步加速，未料仍是遭轉彎的客運撞倒、輾過。

▲夫妻倆遭轉彎的客運撞倒後輾過。（圖／記者唐詠絮翻攝）

夫妻倆遭撞後，84歲的阿公頭骨碎裂變形，當場就已經明顯死亡；而80歲的杜姓阿嬤則是右腿膝蓋以下遭輾斷，斷開的小腿、腳掌掉落在一旁，腳掌上僅剩下大拇指，其餘4腳指全遭輾斷，肢體破碎不堪，現場地面滿是鮮血。

救護人員到場後緊急將阿嬤送往彰基急救，阿嬤因斷肢嚴重，右腳膝蓋以下無法接回，只能選擇截肢，另左邊脛腓骨開放性骨折、額頭也有撕裂傷，目前已完成緊急手術，仍在加護病房觀察中。

初步了解，肇事的劉姓司機在員林客運任職3年，過去未有致傷肇事紀錄，在事發後劉姓運將也相當自責，目前正在接受檢方調查；員林客運也已聯繫家屬表達慰問，將進一步商討後續處理事宜。

▼阿嬤右腿斷肢倒在血泊中。（圖／記者唐詠絮翻攝）