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賴清德見史瓦帝尼國王外長　「超過半世紀友誼見證兩國共體時艱」

▲▼副總統賴清德1日接見史瓦帝尼王國外交暨國際合作部長戴柏莉（Pholile Shakantu）暨夫婿。（圖／總統府提供）

▲副總統賴清德1日接見史瓦帝尼王國外交暨國際合作部長戴柏莉（Pholile Shakantu）暨夫婿。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

副總統賴清德1日接見史瓦帝尼王國外交暨國際合作部長戴柏莉（Pholile Shakantu）暨夫婿時表示，雙方長達半世紀的友誼見證了兩國在國際社會共體時艱，相互扶持的歷程。他說，雙方關係至今歷久彌新、堅若磐石，不僅是國際合作的好夥伴，更是情同手足的一家人。他為兩國長久深厚的情誼感到自豪，也深信在共同努力下，雙邊關係將持續深化緊密。

賴清德表示，2023年適逢台史建交55週年，繼總統蔡英文於2023年9月訪問史國出席雙55慶典活動，戴柏莉部長也是史國於2023年11月組成新政府後第一位訪問我國的內閣部長，對雙邊關係深具正面意義。

賴清德表示，台灣長久以來都十分珍惜與史國的友好合作關係，他對戴柏莉部長的到訪極為重視，期盼藉由此次訪台，讓史國進一步了解台灣社會的多元文化與風俗民情，並感受台灣人民的熱情與活力。

賴清德指出，台史兩國自1968年建立外交關係，至今已逾55週年，長達半世紀的友誼見證了兩國在國際社會共體時艱，相互扶持的歷程。雙方關係至今歷久彌新、堅若磐石，不僅是國際合作的好夥伴，更是情同手足的一家人。他為兩國長久深厚的情誼感到自豪，也深信在共同努力下，雙邊關係將持續深化緊密。

賴清德說，史國作為台灣在國際社會的堅實夥伴，一向積極支持並全力協助台灣的國際參與。2023年，史國在聯合國大會、世界衛生大會（WHA）、國際刑警組織（INTERPOL）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）締約方大會等國際場域，均為台灣強力發聲。

賴清德表示，史國於去年9月平和完成國會大選，台灣也於上個月完成總統、副總統及立法委員選舉。這彰顯兩國政府與人民對民主自由價值的堅定信念，並展現兩國社會高度的民主素養。他要祝賀戴柏莉部長備受史國國王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）信任，留任內閣並獲任外長要職，相信在戴柏莉部長的領導下，台史關係必將持續蓬勃發展，開創歷史新頁。

賴清德說，他受到台灣人民支持當選新任總統，任重道遠，未來將在兩國長遠友好關係的既有基礎上，延續蔡英文穩健踏實的外交政策，竭力鞏固台史篤睦邦誼，持續深化兩國友好夥伴關係，為兩國人民福祉打拚、努力。

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