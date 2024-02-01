拾荒嬤走很慢「少年仔叼菸」幫忙推車！網看照片秒歪樓：車被搶了

▲少年仔幫阿嬤推車 。（圖／翻攝自FB路上觀察學院）



記者施怡妏／綜合報導

台灣最美麗的風景！有時候會在路上看到拾荒的長輩，不少人看到後會上前幫忙，一名網友拍下令人感動的一幕，冷冷的冬天，推車上擺滿紙箱、袋子，一名穿黑色外套的少年仔見狀，立刻上前幫阿婆推車，少年仔的暖舉被網友讚爆，「認真的男人最帥了！」也有不少人歪樓笑喊「會不會其實車是男生的」。

有網友在臉書「路上觀察學院」發文，貼出一張照片，穿黑色外套的少年仔推著推車走在前方，嘴上疑似還叼著菸，阿婆則是跟著在後方。

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原PO解釋，阿婆推著回收車，腿不方便，在車道上推很慢，路過的男子見狀後跑過去幫忙推，女友則在路邊等待。原PO將這一幕拍下，大讚男子的善心「台灣處處皆溫情，看起來凶神惡煞的人也有一顆柔軟的心」。

▲留言全歪樓。（圖／翻攝自FB路上觀察學院）



貼文曝光，超過3萬名網友按讚，稱讚少年的善心，「不管是不是8+9，只要肯做好事，就給予鼓勵 」、「人間處處有溫暖」、「人不可貌相，這句話是真的，等你們年紀越大越能體會」、「我一直都認為這社會需要多一點愛，我相信會有善的循環」、「台灣就是需要這樣的風景，行善為人帥，福報隨時到」、「通常推車也是有拐杖功能，但善良阿弟還是很可愛」。

不過，底下有不少人歪樓笑喊，「有沒有一種可能，車是少年的，阿婆只是路過」、「阿婆：褲子都破了看起來比我還窮，整車送他好了」、「他是不是偷了阿婆的車」、「阿婆：我當時很害怕，光天化日之下還有人跟我搶回收」、「有沒有一種可能，發文的就是他女友」、「就阿婆的孫子」、「有沒有一種可能，少年把阿婆的車搶走了，然後阿嬤追不到他」。

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