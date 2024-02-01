5G體驗大調查「過年最怕網路卡卡」只能陪親戚尬聊！2024拒絕慢網速當豬隊友

▲《街訪突即隊》再度上街頭了解大家的「低頭習慣」，原來不管是工作效率、過年的求生慾甚至搭訕成功的機率，都跟網速脫離不了關係！（圖／擷取自《街訪突即隊》影片，下同）

消費中心／綜合報導

滿街「低頭族」早就不是什麼獨特風景，但會不會頻頻抬頭兼不耐煩又嘆氣，就取決於每個人選擇的電信業者了！對於現代人生活習慣總是有無限好奇的《街訪突即隊》，這次再度上街頭了解大家的「低頭習慣」，主持人阿肥同時也驚喜發現，原來不管是工作效率、過年的求生慾甚至搭訕成功的機率，都跟網速脫離不了關係！

街頭調查一輪後發現，在路上當低頭族的大家，不是在滑抖音、IG，就是抓緊時間在YouTube、MyVideo等OTT平台上追劇，最近異軍突起的threads，也是不少路人現在常滑的APP。此外，也有工作狂受訪者表示，因為工作是外商的PM，無時無刻都要回覆客戶的訊息，「不管是我在公司、回到家、出國玩、跟朋友聚餐，訊息來了就要回，不能讓客戶等，就算大半夜也要回。」

一位自媒體創作者也說，「我隨時都在滑手機，隨時都要掌握世界各種趨勢，像前陣子那個『醋飯事件』我也有跟上！」不過如果是到一些訊號死角的地方例如電影院，「大家應該都知道，電影院就一個小區塊的收訊最好，我很常窩在那個角落過檔（傳檔案）。」

但最氣人的還是，明明大家都在同一個空間，偏偏有人訊號滿格，有人卻連「交朋友」都沒有資格！有受訪者表示，某次在酒吧認識一名男子，好不容易鼓起勇氣想去交換LINE或IG，結果對方竟然跟她說，「不好意思，我手機沒有網路。」雖然乍聽之下會讓人覺得「對方打槍的藉口也太爛的吧」，但對方show出他的手機，讓受訪者驚呼，「竟然真的沒有網路！」

最近快到過年了，社恐人也要面對遠房親戚一年一度到家拜年的尬聊。之前就被慢吞吞網速害到的受訪者分享她的焦慮，「那時我本來想說窩在客廳旁邊追劇就好，沒想到當晚我的網路怎麼跑就是跑不出來，不知道是不是網路塞車，就只好跟親戚尬聊，今年可能同樣的情節又會再上演了吧……」過了一年仍然沒有長進的網速，讓網友已經有做好「最終是自己承擔了一切」的心理準備！

不過，那位隨時都在滑手機的自媒體創作者，因為實在被網速「衝康」到不行，早早就把本來的電信換成台灣大哥大。「在換成台灣大哥大之前，我是連打開YT説『幫我訂閱我的頻道』或是『幫我掃QR code』都很難！換成台灣大哥大之後，我就趁前陣子跨年實地測試一下，給路人掃碼、看我過去旅遊的行腳影片，都行雲流水，什麼影片都順！」他甚至說周遭有很多人因為他的關係，都想跳槽到台灣大哥大，讓他自豪對鏡頭向台灣大哥大喊話，「我想跟你們要一下仲介費！」

21世紀的今天，人們每天不能或缺的不只有「空氣、陽光、水」，網路絕對也可以名列第四位。至於造成網路快慢的原因其實很複雜，主持人阿肥特別做了功課，「影響手機網路速度和使用順暢度有很多因素，包括你的手機是否支援新的網路技術、頻段、距離基地台的遠近、電信公司的頻寬資源、有沒有遮敝、是不是同時多人使用，申辦的資費方案等，都會影響你的網路體驗，而使得每個人的體驗感受不同。」

至於目前被許多人仰賴的5G網路，「台灣釋出的頻段有3.5GHz和28GHz二種，28GHz因為高頻的特性，涵蓋的範圍比較小，穿透力比較差，受到建築物甚至人體阻隔就沒收訊了。3.5GHz的穿透力比較好，目前支援的終端設備也相對成熟完整，所以3.5GHz頻段的網路，又有『黃金頻段』之稱。」愈寬的頻寬就等於路上寬寬大大的馬路，可以容納許多車子上路，不只不塞車，還可以跑得更快更順。

讓受訪者大讚的台灣大哥大，自去年年底和台灣之星合併後，「在5G黃金頻段（3.5GHz）中，成為擁有全台最大5G黃金頻段（3.5GHz）的業者，他們還把原本700MHz的頻率透過DSS動態頻寬分配的技術，進行高低頻搭配，延伸5G的涵蓋範圍，因此使用台灣大哥大的5G相對來說應該是品質好又順的！」

最後，阿肥也跟街訪民眾以及觀眾報好康！原來台灣大哥大不只網速給力，用戶也可以透過台灣大哥大享受到許多獨家的OTT服務，包握YouTube Premium、Apple One和MyVideo，現在只要申辦台哥大的指定專案，就能享有獨家優惠，YouTube Premium最高享4個月免費，MyVideo也有最高3個月免費看，月租型用戶也可以享Apple One前3個月免費體驗，無論是果粉或是安卓粉，都能享受到最頂規的用戶體驗。

針對近期猖獗的詐騙，台灣大哥大也自主研發「反詐戰警個人版」APP，保護用戶對於網路的使用習慣與安全，這款APP能幫忙識別陌生來電跟釣魚簡訊，而且完全無廣告，即刻至「Google Play」、「APP Store」下載就能馬上使用，等於幫自己準備一份保險，就能立刻體驗接上台灣大哥大5G網路，飆速衝浪的樂趣。