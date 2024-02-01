▲心肌梗塞的典型症狀包括牙痛等。（圖／pixabay）

圖文／CTWANT

桃園市日前一名56歲男子在看牙醫時，突然昏倒在地，送醫救治後診斷為心肌梗塞，醫師緊急替男子施作心導管治療，事後詢問家屬才得知，原來男子牙痛的症狀已好幾天了。對此，醫護提醒，心肌梗塞的典型症狀包括有胸痛、上腹痛、牙痛等，建議民眾平時可以做好6大預防，避免心肌梗塞找上門。

衛生福利部桃園醫院心臟內科主任吳學明表示，心肌梗塞被稱為「沉默的殺手」，是急性心臟問題，通常因心臟冠狀動脈阻塞造成，吳學明指出，心肌梗塞容易發生在冷天氣、凌晨、情緒起伏大或飽餐過後，其中有心臟病史的人需更加注意。此外，心肌梗塞的典型症狀為胸痛，但也可能轉移到下巴、背部等處，因此經常有病患會主訴「上腹痛」、「胸口有東西壓著」、「牙齒痛」等。

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吳學明進一步說明，由於現代人的生活及飲食習慣改變，罹患心肌梗塞的年齡層逐漸下降，其中有高血壓、心臟病家族史、缺乏運動、抽菸、肥胖、高脂血症等患者，都屬於高風險族群。據衛生署統計，2022年十大死因排名中，心臟疾病為第2名，統計結果顯示，十大死因死亡人數合計15萬7267人，占總死亡人數75.5％，其中心臟病死亡人數為2萬3668人，相較於2021年增加8.3％。

那要如何預防心肌梗塞找上門呢？桃園醫院護理師陳香綾建議，民眾可從日常生活的「6大預防措施」開始著手，第1點為飲食方面，平日可多選擇健康的食物，採取低熱量及低鈉飲食，多吃蔬菜水果及魚類，避免食用油炸物、動物皮、內臟類及醃漬食物，也切記勿暴飲暴食。

第2點為遠離菸品，陳香綾指出，菸中含有菸焦油，容易導致血管阻塞，建議吸菸者立即戒菸或前往醫療機關協助戒菸，沒有吸菸者也要盡量遠離二手菸。再來第3點要良好控制慢性病，如患有高血壓、高血糖、高血脂的人，需要定期測量，並遵照醫生指示規律服藥。

第4點則為多運動，陳香綾指出，平時應維持每周3至5次、每次30分鐘的運動習慣，可以採用漸進式開始，但若在運動期間出現上述心肌梗塞症狀時，必須立即停止運動。第5點為減重，可以透過計算BMI，確認自己是否需要體重控制，計算公式是以體重（公斤）除以身高（公尺）的平方，成人最佳建議是介於18至24之間，若指數大於或等於24時，就應該要特別注意。

最後第6點為定期健康檢查，陳香綾表示，定期去做健康檢查，可以提早發現異常現象及早治療，避免錯失黃金治療期。

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