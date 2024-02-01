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春節年味越來越淡！一票爆共鳴　嘆「1味消失了」：團圓飯不超過10人

▲▼台南六合境大埔福德祠，台南財神廟，求財運，發財金，過年走春，過年求財，招財錢母。（圖／記者蔡玟君攝）

▲農曆春節即將到來。（圖／記者蔡玟君攝）

記者施怡妏／綜合報導

下周就是農曆春節，家家戶戶忙於採購應景年貨及農漁產品，就有網友表示，記憶中的過年有鞭炮聲、年貨、買新衣等等，不過近幾年漸漸感覺到「年味」越來越淡，好奇原因是什麼？對此，網友點出1關鍵點，「少子化，加上小家庭多，現在團圓飯根本不會超過10人」。

有網友在PTT發文，「到底什麼是記憶中的『年味』淡了」，聽到很多人都說，近幾年的過年年味越來越淡，好奇大家對於「年味」的記憶是什麼？對七年級生來說，可能是水鴛鴦到處炸的鞭炮味、逛迪化街的糖果味、買新衣的新衣味、阿嬤炊菜頭粿的味道，或是圍爐的爐火味，「那到底是什麼味兒淡了？」

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貼文一出，許多人也很有感，「現在大概剩下過年前逛年貨大街有那麼一點年味了」、「玩伴跟節慶氣氛變少了」、「3C產品拿掉就有年味了」、「以前是過年才吃得到大魚大肉、買玩具、新衣服，現在這些都是日常了 」、「早年都在圍爐打麻將，現在都在滑手機」、「以前聚在一起吃喝聊天，現在都在低頭滑手機了」。

其中，不少人點出關鍵，大團圓的感覺沒了，少子化加上小家庭盛行，年夜飯沒有以往熱鬧，「阿公阿嬤那一輩長輩畢業以後就不回老家了」、「我家老人都過世了，過年團圓飯現在就自家爸媽加小孩吃，沒有圍爐的感覺」、「就家族觀念淡啦，以前多的是五口以上家庭圍爐，現在三口小家庭當道」、「可能小家族社會吧，團聚越來越不熱鬧」、「就是過去大團圓的感覺，甚至同一個村落會走出來在廣場上聊天」。

▼以往大團圓的感覺消失了。（圖／記者施怡妏攝）

▲▼年夜飯,團圓飯,吃飯,好料。（圖／記者施怡妏攝）

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