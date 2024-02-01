基隆市府攜手合作慈善團體　邱佩琳：讓弱勢兒少穿新鞋

▲新北市樂心關懷協會理事長黃世和及創會理事長林陽晉偕同理監事致贈20萬愛心協券。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

新北市樂心關懷協會長年與其他縣市進行鞋品捐贈活動，今年特別與基隆市政府合作，在1月30日下午3時，由新北市樂心關懷協會理事長黃世和率領理、監事團隊以及金馬獎影后陳淑芳來到亞洲最有愛的城市，並由理事長代表致贈基隆市政府200張面額1000元的「鞋全家福」鞋品兌換券，總市值新台幣20萬元整，並由副市長邱佩琳代表市府受贈及致頒感謝狀。

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。

基隆市副市長邱佩琳指出，新北市樂心關懷協會長期熱心公益，關懷弱勢，本次捐贈不只照顧我們基隆弱勢孩子們的腳，更是用善行溫暖每一位孩子的心，展現社會的善與愛。孩們得知可以在年前購置自己喜歡的鞋子都非常期待及興奮，也再次感謝新北市樂心關懷協會及國民阿嬤陳淑芳貼心準備的鞋券，讓孩子有選擇的權力，穿上新鞋踏出自信，走出屬於自己的希望道路，在未來繼續傳承善的力量，為社會帶來更多的愛與溫暖。

邱佩琳表示，為打造基隆成為亞洲最有愛的城市，基隆市政府社會處將更積極拓展各項社會福利資源，媒合社會企業及民間團體，透過共同合作模式，將資源發揮最大效益，並以創新思維，發展社會福利服務，實現幸福生活就在基隆。