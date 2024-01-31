龐佩奧首席顧問曝川普美中戰略思維　余茂春讚蕭美琴「有廣大政治前途」

▲前美國國務卿龐佩奧首席政策顧問余茂春訪台，應邀請出席公開演講會。（圖左二／記者陳弘修翻攝）

記者陳弘修台北報導

2024總統大選甫落幕，美國智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）訪問團日前訪台，一行人31日上午前往總統府拜會總統蔡英文。前美國國務卿龐佩奧（Mike Pompeo）首席政策顧問、哈德遜研究所中國中心主任余茂春表示，他和蔡英文見面時提到，台灣可以對世界的民主做出非常大的貢獻，「大家覺得台灣是小島，實際上台灣並不小，台灣對世界的影響力遠遠超過地域和人口」。余茂春也讚許副總統當選人、前駐美大使蕭美琴「非常精明、有廣大的政治前途」，他對台灣充滿信心，儘管中國很大、有一定的優勢，但內政、外交、民心不穩，「台灣有許多可以做的事」。

哈德遜研究所是2024總統大選後首度造訪台灣的美國智庫，此次的訪問團成員，包括主席絲曇（Sarah May Stern）、所長沃特斯（John Walters）、主任余茂春（Miles Yu）、研究員蕭珞（Nadia Schadlow）研究員等人。

對此，總統當選人賴清德也表示，哈德遜研究所來訪展現美國學界對台灣守護自由民主制度的堅定支持，也再度凸顯台美緊密友好夥伴關係，他相信，訪問團此次來訪將有助於訪團學者專家第一手瞭解，台灣現況及台美關係進展，並持續對華府政策圈提供建言。

利用訪台期間，在前美國總統川普政府主政時期擔任國務卿龐佩奧首席政策顧問的余茂春，31日也抽空應邀出席了由台灣智庫、福和會共同舉辦的演講會，主題為《美國台海政策之現狀與未來》，演講會由台灣智庫副執行長董思齊主持，與談人為遠景基金會執行長賴怡忠、福和會顧問余宗基，過程中除了三人對談外，余茂春也開放現場聽眾提問，與眾人交流美台關係及台灣地位的觀點。

▲前美國國務卿龐佩奧首席政策顧問、哈德遜研究所中國中心主任余茂春。

對於剛落幕的台灣總統大選，余茂春表示，台灣社會熱烈討論國家大事、民主機制健全，這就是民主的真諦，近期他也發表文章認為「台灣選舉給全世界上了一課」，美國應可引以為鑒，他此次與總統蔡英文見面時也提到，台灣可以對世界的民主做出非常大的貢獻，「大家覺得台灣是小島，實際上台灣並不小，台灣對世界的影響力遠遠超過地域和人口」。

另外，余茂春也讚許副總統當選人蕭美琴「非常精明、有廣大的政治前途」，他對台灣充滿信心，儘管中國很大、有一定的優勢，但內政、外交、民心不穩，「台灣有許多可以做的事」。

談到全球矚目今年十一月將舉行的美國總統大選，余茂春開場時還先打趣地表示，可能大家以為他即將有機會回到川普政府工作，所以最近他的電子郵件都收不完。此言一出，也讓現場聽眾報以掌聲與笑聲。

余茂春指出，川普政府時期美國最重要的外交成就，在於重新界定了中國在世界地緣政治的地位，認定中國對美國、對世界都是頭號威脅，「中國戰略意圖非常明顯，已不只是地區性的威脅、而是全球性的威脅」。他認為，中國打破了國際現實秩序，中國想讓世界形成對中國經濟、技術上的依賴，例如一帶一路；而美國採取的政策是全球策略，是想把全世界的民主國家聯合或志同道合國家連結在一起，而台灣就是其中的一個盟友。

余茂春說，儘管很多人認為川普說話很直，但其背後都有重要的戰略考量，包括在任內將美國的戰略中心，從歐洲、中東轉移到中國，例如「負責任地撤出北約」，讓北約成員國重新思考自己在能源、經濟、軍事面對外國的依賴，重新界定自己的能力和立國根基，日本政府也調整國防戰略並提高國防經費。

談及台灣的外交處境與國際空間，余茂春表示，台灣可以爭取立陶宛、捷克等友好國家來建立外交關係，他舉例，就像半夜兩點鐘的路口，沒有什麼車，但紅燈一直亮，「你也知道根本就沒有危險，大家很遵守規則」，但只要有一個人跨出了第一步，其他人就會跟著走。

遠景基金會執行長賴怡忠表示，川普時代外交政策變化的影響至今持續存在，2017 年國家安全戰略重新定義美中關係、離任前解密美國印太戰略等作為，認定中國為「改變現狀的強權」，因此美國有意識地把中國「全球參與者」的角色擺一邊，從「亞太」到「印太」，轉而以海洋為基礎發展新的戰略佈局，連帶許多國家都開始發布自己的印太戰略。

賴怡忠指出，拜登政府讓台海安全開始國際化，使許多國家進到這個議程，台灣地緣戰略平衡的局勢也因此和歐洲、中東發生的事件連結更為緊密，不能再視為各自區域單獨處理事情，這也是台海局勢和過往不同之處。

▲遠景基金會執行長賴怡忠。（圖左一）

▲福和會顧問余宗基。（圖右一）

福和會顧問余宗基認為，2012年習近平上任後試圖改變過去動態平衡的美中台關係，與其安撫中國、確保不會侵略台灣，不如思考如何強化台灣的國防武力、國際結盟讓中國忌憚。近期台灣關心川普是否會再次當選美國總統，因此疑美論再起，但從過去川普上台後的國家安全經驗，有能力讓國際不穩定因素在美國居中協調下全盤掌握，「我們沒有理由再被帶風向」。余宗基也認為，過去《台灣關係法》訂定時尚未有灰色地帶戰略，而因應現在中國採取侵擾、軟性封鎖、壓縮生存空間逼台灣上談判桌等逐步侵吞、改變現狀的做法，台灣應思考突破外交困境，和美國與周邊國家產生整合性嚇阻策略，讓中國承擔責任。

台灣智庫副執行長董思齊表示，隨著全球典範改變，世界各國確切意識到中國對其他民主國家所帶來的嚴重威脅，由於台灣堅守民主，美國總統從川普到拜登，對台灣民主的支持受到舉世矚目，作為中型國家（middle power）的台灣要有自信，台灣可以做區域中的樞紐國家，同時還有很多美台可以共同努力的部分，尤其台灣長期以來為處面對中國的第一線，對中國的回應值得世界各國一起來觀摩。

董思齊也提醒，當中國對全球威脅變成常數，面對台海安全國際化、中國經濟下行，包括韓國在內等國家也提出自己的印太戰略，這表示全球的局勢正在轉變，而台灣也應該要有所因應。

▼台灣智庫副執行長董思齊。（圖右一）