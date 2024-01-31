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民眾黨公布新人事　周榆修接任黨秘書長「以2026為目標」

▲▼ 民眾黨秘書長周台竹、周榆修。（圖／記者陳家祥攝）

▲周台竹卸任民眾黨秘書長，由周榆修接棒。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨31日下午召開記者會，公布最新人事異動。發言人李頂立表示，中央委員會通過人事案，不分區立法委員當選人張啟楷接任嘉義黨部主委，前柯文哲競選辦公室主任周榆修接任民眾黨秘書長，自2月1日起正式生效。周榆修說，會以2026地方選舉為主要目標，520前的多場補選也會有參與的規劃，相關計畫預計過完年後會比較明朗。

周台竹表示，大家都知道他原來是外交人員，跟軍人一樣，長官命令絕對服從。他回憶，做了一輩子外交官，每3年換一個全新工作環境，先後到過5個國家服務，包括南非、美國、荷蘭、加勒比海2次、聖文森、聖露西亞，也擔任5個不同部門主管，2019年6月加入北市府 因為認同柯的理念才加入團隊。

周台竹說，前年12月接任民眾黨秘書長完成階段性任務，未來專注外交這塊，「過去做國家外交、城市外交，未來做好民眾黨政黨外交」。

周台竹還說，身旁的周榆修是位非常優秀人才，對於秘書長職位適才適所，過去在秘書長任內幫忙很多，預期未來民眾黨運作會更順暢，也祝福新任週秘書長一切順利。

周榆修則說，黨務工作事一棒接一棒，周台竹在2024總統大選中幾次出訪讓整個黨、選舉過程中有很好的表現，謝謝周大使。今天接任秘書長是個開始，工作每天都在做，全力以赴走台灣的路、為民眾拚服務。

周台竹強調，民眾黨是為民眾存在的政黨，今天立院黨團報告優先法案，8位委員會積極在立院推動；黨的部分，會以2026地方選舉為主要目標，一步一腳印往前，這陣子相關選完後的整隊、人事調整，期待可以跟大家一起往前行。

大選結束後，在520政府正式交接前，有多個議員、地方首長需要補選，周榆修說，總統大選結束後，目前若沒掌握錯有6場補選，其中5場因為當選立委後需要補選、1場是首長需要重新選舉，「參與一定要，但6個地方地形地貌生態都不一樣，針對這6個地方切開來看，跟地方上生態、人際網路、地方仕紳，這幾天有做評估報告，大部分是過完年登記，之後參戰的樣態、模式過年完會比較清晰」。

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