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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

白推黃珊珊保送「韓江配」？　藍新科立委不以為然：拿到院長又如何

▲▼游錫堃（左）與韓國瑜（右）明天將分別拜會民眾黨團。（合成圖／ETtoday資料照）

▲游錫堃（左）與韓國瑜（右）。（合成圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

對於民眾黨今（31日）上午宣布將提準立委黃珊珊出戰立法院長，不少人認為，此舉等同保送國民黨韓國瑜；國民黨總召傅崐萁更說未來立院召委席次也可有民眾黨擔任。不過，國民黨部分新科立委認為，國民黨拿到一個院長職位，但是要跟民眾黨協商召委選舉，萬一民眾黨未來不排國民黨的議案怎麼辦？但也有立委認為，韓國瑜當選的機率滿高，目前藍營站在沒有輸的基石上。

一位不具名新科立委表示，民眾黨就是個沒有誠信的政黨，今天他們看似推出黃珊珊，國民黨直接的想法是認為已安穩拿到院長位置，但是在明天投票前，白營會不會又變了，誰也說不準；白營其實跟綠營合作對他們最好，未來在推動法案時可能會更順利，但為了形象的維護，他們選擇推出黃珊珊，等於是給自己支持者一個交代。

「民眾黨其實很厲害，非常會玩制度」，該名立委質疑，推出黃珊珊真的幫到國民黨或是韓國瑜嗎？可能也不見得，而對於國民黨來說，現在的局面可能也沒有很好，「搶到一個院長又怎樣？」未來若如同傅崐萁所說的，召委可能也有機會跟民眾黨合作，但以他們不誠信的經驗來看，他們若都不排國民黨議案怎麼辦？這些後續可能也是國民黨會面臨到的問題。

對於民眾黨推出黃珊珊，外界認為，若綠營真的不想要韓國瑜當選院長，其實可以綠營票投黃珊珊，就可以成功阻擋韓國瑜。一名中部新科立委認為，若民進黨投黃珊珊的話，外界會從「以為的綠白合，變成白綠合」，加強了綠、白的連結，對國民黨來說也不會是壞事。

該名立委也說，過去已經看到民進黨一黨獨大的傲慢，最後若真的是黃珊珊當選院長，她應會比「傀儡」游錫堃更在意選民的觀感，至少不會肆無忌憚的亂提法案，因此國民黨目前站在沒有輸的利基點。

也有新科立委樂觀表示，他們推派人選只是為自己形象加分，但對於國民黨來說都是善意，而未來召委選舉若有合作，也是好事，「在野本來就是要團結」。
 

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