立院龍頭之戰「綠營輸亦贏」　柯建銘曝堅持：我們要為柯文哲解套嗎？

▲柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

擁有8席立委的民眾黨團，做為立法院關鍵少數，最終決定在院長選戰推出自家人黃珊珊。扣掉這8張選票之下，國民黨團擁有相對多的人數優勢，意即代表藍營參選的韓國瑜將成為新一任立法院長。對此，民進黨團總召柯建銘指出，韓國瑜看起來贏，其實是輸，而他們雖輸，但站穩立場，敗而不恥，敗而不傷，輸亦贏，不會自亂陣腳，把票灌給黃珊珊。

柯建銘說，民眾黨立委黃國昌拋出與立法院長職權無關的國會改革時，他就一眼望穿是老套詐術，大聲量、大表演，以用來掩飾未來保送韓國瑜的遮羞布。

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柯建銘表示，他第一天就踩死民進黨底線，「我們不會乞求而失去原則，只有民眾黨無條件起義來歸」，「民眾黨投自己就是保送韓國瑜，沆瀣一氣、共同沈淪而已，這是柯P的選擇」。

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柯建銘認為，韓國瑜這仗雖贏，但是短多長空。我們雖輸，政治首重原則、立場、信任，民進黨團站穩立場，敗而不恥，敗而不傷，輸亦贏，是短空長多，「​當敵人設個陷阱，請君入甕，自己投懷送抱，必死無葬身之處，我身為民進黨立法院黨團總召，須有這種危機處理能力，是我的天職。」

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柯建銘強調，他們不會自亂陣腳，灌票給黃珊珊，換取雞肋的副院長，讓游錫堃院長變成交換的工具，或是另類林耕仁，也​請大家不要被柯文哲、黃國昌之流牽著走、洗走，這是柯一貫伎倆，騙術而已，因為藍白合年輕的柯粉不會崩盤淚崩？綠營要為柯文哲解套嗎？最重要的是，他們不只是與藍白戰而已，還有背後中國那隻看不見的手，敗而恥，敗而傷，是完敗，如何面對支持者？有東山再起的機會？