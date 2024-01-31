寒假期間搭阿里山林鐵　憑車票兌換祈福小紅包、多肉植物

▲ 21號燃煤蒸機行駛嘉義市區 。（圖／林鐵及文資處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

迎接農曆新年到來，阿里山林業鐵路及文化資產管理處(林鐵處)與嘉義天后宮、嘉義市假日花市促進會共同合作，特別準備春節好禮邀請民眾前來搭乘檜來嘉驛，活動期間只要憑當日車票票根，前往嘉義天后宮或嘉義假日花市，即可免費兌換祈福小紅包或多肉植物，數量有限、兌完為止。

▲ 民眾排隊踴躍搭乘(圖／林鐵處提供/吳明翰拍攝) 。

使用潔淨燃煤運轉的百歲21號蒸汽機車，自今年(2024)開始於每個月第一個星期六行駛北門與嘉義區間，當日來回計10班次。林鐵處與嘉義市假日花市促進會共同合作，民眾於2月3日搭乘國寶級燃煤蒸機，可於北門車站下車後自行前往嘉義文化中心旁假日花市12號攤位，與鐵鹿站長娃娃合拍紀念照外，憑當日火車紀念車票，現場再兌換多肉植物盆栽，1張車票可兌換乙盆(隨機不挑款)，市集活動自早上九點至下午五點，兌換完為止。

▲ 柴油機關車聯掛檜木車廂(林鐵處提供/吳明翰拍攝)



農曆春節期間「檜來嘉驛」陪伴大家過好年，林鐵處與嘉義天后宮為祝福民眾平安過好年，特別於大年初一(2月10日)至大年初五(2月14日)每日行駛檜來嘉驛列車，來回行駛於北門至嘉義區間，凡搭乘檜來嘉驛的旅客於北門車站下車後，步行約3分鐘前往嘉義天后宮，憑當日火車票根，即可至廟方服務台兌換龍年祈福小紅包，祈求神明保祐闔家平安、一切順心如意。



2月份檜來嘉驛除第一個星期六(2月3日)限定行駛21號燃煤蒸汽火車(來回票價400元)，其餘星期六、日均行駛柴油機關車頭(來回票價150元)；團體票價10人以上享有9折，20人以上享有8折購票優惠。歡迎民眾於嘉義車站、嘉義車庫園區、北門車站購票及乘車，遊程可串連嘉義市立美術館、嘉義文創園區、檜意森活村等熱門景點，請把握春節難得假期搭乘檜來嘉驛，享受美好時光！活動資訊可至林鐵處官網(https://afrch.forest.gov.tw)，或FB粉絲團(https://www.facebook.com/AlishanForestRailway.Taiwan)查詢。