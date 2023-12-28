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國寶級蒸汽火車明年復駛 　每個月首周六「來回嘉義北門10班次」

▲▼ 國寶級蒸汽火車在「檜來嘉驛」推紀念票卡 。（圖／林鐵及文資處提供）

▲▼ 國寶級蒸汽火車在「檜來嘉驛」推紀念票卡 。（圖／林鐵及文資處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為了迎接即將到來的新年，阿里山林業鐵路及文化資產管理處(林鐵及文資處)特別準備新年禮物祝福民眾新年快樂!自113年1月起，每個月第一個星期六，以潔淨燃煤蒸汽火車21號聯掛檜木車廂行駛嘉義到北門「檜來嘉驛」列車，每日來回有10班次。

▲▼ 國寶級蒸汽火車在「檜來嘉驛」推紀念票卡 。（圖／林鐵及文資處提供）

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▲檜來嘉驛購票處。（圖／林鐵及文資處提供）

國寶級的21號蒸汽火車於1912年製造，距今已超過百年歷史，停用後於嘉義公園展示40年，自108年移回林鐵及文資處並啟動整修計畫，歷經18個月修復、9個月的試車後，於113年正式啟用，該輛蒸機維持燃煤動力系統，鍋爐採用傳統工藝擴管技法，而非以現代焊接方式施作，以保存重要文物樣貌，並採用環保燃料生質煤磚，實踐環境永續理念；本次能體驗百年級蒸汽火車的魅力，機會難得，民眾千萬別錯過。

▲▼ 國寶級蒸汽火車在「檜來嘉驛」推紀念票卡 。（圖／林鐵及文資處提供）

21號蒸汽火車單程票價250元、來回票價400元；團體票價10人以上享有9折，20人以上享有8折購票優惠，票價包含導覽費、紀念票卡等費用。旅客可於嘉義站、嘉義車庫園區、北門車站購票及乘車，串連嘉義文創園區、檜意森活村等熱門景點，歡迎民眾來嘉搭火車，享受一日輕旅行！活動資訊可至林鐵及文資處官網(https://afrch.forest.gov.tw)，或FB粉絲團(https://www.facebook.com/AlishanForestRailway.Taiwan)查詢。

 
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