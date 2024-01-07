中央地方攜手合作百年蒸氣火車登場　帥氣模樣民眾搶拍

▲ 21號蒸機啟航，林鐵及文資處黃妙修處長、嘉義市長黃敏惠及多位議員均到場給予祝福 。（圖／林鐵及文資處提供）

記者翁伊森／嘉義報導



農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處(林鐵及文資處)與嘉義市政府攜手合作，6日於北門車站舉行Shay-21號蒸機啟航活動，林鐵及文資處黃妙修處長、嘉義市長黃敏惠及多位議員均到場給予祝福，百歲蒸機魅力登場，吸引眾多民眾前來朝聖、搶搭首航體驗!

▲界公認為最會爬坡的Shay21號蒸汽火車。（圖／林鐵及文資處提供）



被世界公認為最會爬坡的Shay21號蒸汽火車誕生於1912年，是首輛從美國購置來台的三汽缸式28噸蒸汽機車，運載過木材、農特產品、郵件、旅客等，曾是阿里山地區與嘉義市區之間民生、經濟與情感聯繫的重要管道，也是嘉義市成為著名「木都」及「畫都」背後的重要推手；停用後的21號蒸汽火車曾在嘉義公園靜態展示超過40年歲月，在每位嘉義市民心裡有著舉足輕重的地位；如今階段性任務完成，經過林鐵處進行嚴謹的文資修復，並使用潔淨燃煤做為動力來源，在文資保存與環保永續之間取得平衡，曾經停役的英雄將再度馳騁運轉，繼續創造、乘載民眾的記憶與情感往前邁進。





林鐵及文資處黃妙修處長致詞時表示，這是中央地方攜手努力的成果，實踐4年半前對全民的承諾，透過退休司機員與年輕司機員的經驗與技術交流，讓這台蒸機活了起來，進而營造出更具時代意義的產業文化資產！





自113年1月6日開始，原本停放在嘉義公園展示的老蒸機，將用嶄新面貌行駛嘉義到北門區間，民眾到訪嘉義時若偶然巧遇蒸機行駛眼前，必成為旅程之中難忘的驚喜與小確幸。歡迎有意乘坐「檜來嘉驛」列車的民眾，把握每月第一個星期六，來回計10班次，單一票價400元(來回搭乘)；團體票價10人以上享有9折，20人以上享有8折購票優惠，票價包含導覽費、紀念票卡等費用。旅客可於嘉義站、嘉義車庫園區、北門車站購票及乘車，串連嘉義文創園區、檜意森活村等熱門景點，更多活動資訊請至林鐵及文資處官網(https://afrch.forest.gov.tw)，或FB粉絲團

(https://www.facebook.com/AlishanForestRailway.Taiwan)查詢。

【蒸跡再現】Shay 21蒸汽機車修復紀錄｜精華版影片網址：

https://www.youtube.com/watch?v=yIJ7mwPvnf8