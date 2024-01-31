家人過年約出國！他「1原因」被迫扛全部費用：不得不要

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家人約出國喊「有賺錢就要花」　他被迫扛所有費用：不得不要

▲▼ 機場,大廳,出國,飛機。（圖／記者施怡妏攝）

▲家人要原PO支付出國的所有費用。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「我的錢是想買房子的！」一名網友發文表示，他現在之所以省錢，是因為想要存錢買房，然而家人卻說過年要一起出國，並要求他支付所有費用，讓他很無奈。貼文曝光後，掀起網友討論。

這名網友在臉書社團「匿名公社」發文表示，「我根本沒有什麼錢，應該說，我的錢是想買房子的。」他透露，家人最近相約，說過年要一起出國玩，並要求他支付所有費用，因為「覺得我有在賺，就要花」。

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然而原PO坦言，他並不想把錢花在「出國」上，他之所以省錢，是為了買房，如果之後存不夠錢、買不了房，家人是否又會責怪他不存錢？他也補充道，「我還沒30歲，剛出社會沒多久」。

▲日本旅行,旅行,出國,旅遊,一個人旅行,名古屋,日本中部機場,日本中部旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

▲原PO不想把錢花在「出國」上。（示意圖／記者賴文萱攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「給生活費就算了，憑什麼出國要你出錢」、「全部都要你出這個是不是太勒索了」、「親兄弟也要明算帳」、「與其說是情緒勒索，這根本就是情緒搶劫了」、「住一起？搬出去過自己的日子比較實在」、「先存錢買房，這是正事，玩樂的事以後再說」。

也有網友感嘆，「等你存到頭期款後，會發現房價又漲了」、「存的速度永遠追不上漲的速度」、「沒有什麼錢就不要想買房了，我能買房是因為我爸給我好幾百萬」。對此，原PO則強調，「應該說我要花在哪裡都是我自己決定，這是強迫中獎，不得不要」。

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