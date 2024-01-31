韓江配不穩？傳4藍委跑票「身分線索曝」　國民黨再喊必團結亮票

▲國民黨發言人楊智伃。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院正副院長選舉明日登場，國民黨主席朱立倫今（31日）於中常會上下軍令，將祭出最嚴格黨紀不容跑票。但近日卻傳出國民黨內部有4票不穩，國民黨則對此回應，「不擔心跑票」，朱立倫已多次強調一定亮票團結，要外界拭目以待。

民眾黨今日上午自提黃珊珊競逐立法院長，看似保送國民黨韓國瑜坐穩國會龍頭大位，但同時有媒體報導指稱，傳有藍營人士不具名表示，綠營曾派人跟至少4位立委私下接觸，而這些立委態度曖昧，甚至還搞失聯、失蹤，讓黨高層十分焦慮，雖無法斷言一定跑票，但當中不乏可能將是「1屆立委」的新科菜鳥，或是親友在綠營政府任職，或是本人、選舉樁腳涉及法律問題者，認為民進黨有太多方式可以「溝通」或給出好處。

黨主席朱立倫在今天的中常會上再次呼籲賴清德，明天是台灣政治的關鍵時刻，民進黨要把台灣民主推向黑暗面或是走向新時代？若民進黨動用政治利益交換、權位勾結搞爛國會議長選舉，將讓台灣進入最黑暗的一面，而國民黨也會祭出最嚴格的黨紀，絕對不容許跑票。

國民黨發言人楊智伃會後受訪時則說，不擔心跑票情況，因為國民黨一定會團結亮票，昨天黨團大會甚至連投票樣張都拿出來，讓眾藍委練習投票，更說「大家都當到立委，對於公民權利都很清楚」，大家都講好一定團結一致，請外界拭目以待。