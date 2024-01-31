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不是三上悠亞…AV女優YTR「訂閱最高是她」！大票狂讚：很好笑

▲▼ 。（圖／翻攝自IG／yua_mikami、eimi0318）

▲YT訂閱數最高的AV女優不是三上悠亞。（圖／翻攝自IG／yua_mikami、eimi0318）

記者鄺郁庭／綜合報導

不只素人當起YouTuber，近年許多明星也紛紛開設YouTube頻道，就有網友整理日本AV女優的頻道訂閱數，可鄉民一看卻驚呆，因為第一名居然不是人氣女神三上悠亞，「她只能排第二」。不過，看到第一名後，看過影片的網友不禁點頭，「她當網紅比AV還成功」、「被AV耽誤的大喜利藝人」、「她是搞笑藝人啊！」

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「深田詠美訂閱數居然比三上多」，貼出YT頻道「On The Road」整理的日本女優們的YouTube頻道Top10，分別找了三上悠亞、明日花綺羅、吉澤明步、蒼井空、上原亞衣、深田詠美、新有菜、沖田杏梨、相澤南等知名AV女優的頻道。

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實際查看訂閱數，截至今（31）日中午12點為止，人氣最高的5人是深田詠美（122萬位訂閱者）、三上悠亞（106萬位訂閱者）、上原亞衣（76.1萬位訂閱者）、明日花綺羅（31.3萬位訂閱者）、小宵虎南（16萬位訂閱者）。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG／yua_mikami、eimi0318）

▲深田詠美的頻道有122萬人訂閱。（圖／翻攝自IG／eimi0318）

結果令鄉民驚呆，「日本AV女優油管頻道，訂閱數最多的居然不是三上，她只能排第二」，看到第一名是深田詠美，忍不住直呼「why？有瓜嗎？」

不過，就有看過深田詠美YT影片的網友現身笑讚，「她很好笑啊！她當網紅比AV還成功」、「深田做的影片講的AV相關，還蠻不錯的」、「深田走大喜利路線比較討喜」、「深田的YT很好笑啊」、「深田搞笑藝人，抖音也有在拍」、「深田經營YT比三上用心很多啊」、「深田滿會的，三上目前找不到啥看點。」

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