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「立春」要來了　8禁忌一次看

▲▼賞櫻,櫻花,中正紀念堂,賞花。（圖／記者季相儒攝）

▲立春將到，許多櫻花也都陸續盛開。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

2月4日就是24節氣的第一個節氣「立春」，清水孟國際塔羅小孟老師分享8大禁忌，像是不可追劇與沉溺遊戲，也不宜劇烈運動。

►立春8大禁忌：

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1、 出嫁的女子最好不要回娘家

立春是一年開始最重要的一天，這天回媽媽家，會把婆家的好運氣帶回娘家，影響婆家的運勢。且春歸娘家，有再嫁人的意思。

2、不宜搬家

立春是新舊能量的交接之日，所以不可搬家，以免破壞能量。

3、不可與人吵架、爭執

和人起爭執會破壞立春的好運，且會影響一整年，所以盡量以和為貴。

4、不理髮

古時認為頭髮就如同大地的草木一樣，在草木正要萌芽的時候將其剪去，會影響生長。所以不該在立春萌芽之日剪頭髮，否則會不吉利。

5、不看病

古代認為立春是好節日，在這時若看病會觸霉頭，一整年都沒有好運氣。

6、不可躺著

春暖之日陽氣正要興起，氣溫開始回升的時候，要養成活動筋骨習慣，促進血液循環，才能保持身體健康。

7、不可劇烈運動

立春是一年的開始，正是開始養生的時刻，若太過激烈運動，會損耗陽氣，對養生不利。

8、不可沉迷遊戲與追劇

一年之計在於春，在一年剛開始別只顧著玩樂或追劇，不懂得開始為這一年打拚，將會沒辦法成就大事。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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