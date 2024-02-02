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立春轉「青龍年」！ 5類人記得安太歲　12生肖運勢攻略一次看

▲農曆新年走春景點,萬華龍山寺,兔年安太歲,點燈祈福,艋舺龍山寺,國定古蹟。（圖／記者謝婷婷攝）

▲命理師提醒，5生肖記得安太歲。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

國曆2月4日是24節氣的第一個節氣「立春」，國際天星命理風水專家邱彥龍在命理網站「旺好運」指出，這天下午4點20分生肖年會正式由黑兔轉為青龍年，由李誠大將軍接掌太歲值年，至2025年2月4日為止，生肖屬龍、狗、羊、牛、兔，分別為坐太歲、沖太歲、破太歲、刑太歲、害太歲，建議以上生肖最好安太歲或化太歲，有助逢凶化吉之功效。

邱彥龍也給12生肖一些提醒跟建議，讓新的一年運勢可以提升：

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生肖鼠

事業運：2024年文昌運、考試運、貴人運旺，在工作上能得到幫助，也很願意幫助同事，會得到眾人的喜愛，並且小有名氣，當然也會惹來閒言閒語，但不必太在意。如果有海外、外地的事業來找你，可以把握，或者有高等教育或宗教之類的參與學習機會也不要錯過。青龍年偏財運很好，但必須相信直覺，有機會中獎或得偏財。

感情運：有姻緣，能找到不錯的緣分，也能因此幫助你的工作，且對方很願意為你花錢，彼此契合的機率很高。

健康運：注意婦科疾病、神經系統、耳鼻喉、腰背腎等問題、小心憂鬱恐慌、情緒不穩定、內分泌系統、肝臟發炎、腸胃發炎、心血管疾病、中風、眼疾。

生肖牛

工作運：2024年刑太歲，需安太歲或化太歲，但事業、財運、工作運、貴人運、合夥運、文昌運都超級強，是奔波勞碌的一年，能打響名氣，還有機會能夠置產，包含土地與黃金，對未來幫助很大，切忌賺得多花得多把錢給流失掉。建議調適好自己的情緒，住房或外出容易遇到無形磁場干擾，建議帶個紅包袋化煞擋災。

感情運：有機會遇到陌生朋友，或由朋友、鄰居、兄弟姊妹介紹的對象，但也要慎防爛桃花。

健康運：注意水腫、腸胃、婦科疾病、肥胖、憂鬱恐慌、右眼問題、心血管疾病、中風、脂肪肝、肝炎、腫瘤、癌症、糖尿病、痛風、腎病、循環系統問題、滑倒受傷、抽筋、溺水、精神疾病。

生肖虎

事業運：2024年會按照自己的流程與步驟進行，在投資上會有亮眼的成績，為自己帶來財富，但你的節奏合夥人可能不太認同，所以溝通是非常重要的課題。事業容易與海外、遠地、網路、教育接軌，並且得到不錯的成績，最終收穫滿滿。

感情運：有老少配現象，多花時間規畫未來，有情人終成眷屬。

健康運：注意意外血光、糖尿病、痛風、腰背腎痛、筋骨發炎、腫瘤、癌症、吃錯藥、中毒、毒素積累、肝病、心血管疾病、中風、風濕、憂鬱恐慌、筋骨痠痛。

▲生肖虎的人，若能把握住好運，就能消散霉運。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲生肖虎的人，若能把握住好運，在投資上會有亮眼的成績。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

生肖兔

事業運：2024年害太歲，需安太歲或化太歲，事業運、財運、文昌運都很好，名氣遠傳，在海外、外地、高等教育、宗教、網路方面會有很好的運氣與突如其來的好運跟貴人運，溝通、行銷都能做得非常好，但盡量避免口舌官司是非，不要言詞太過犀利，需要修飾一下。

感情運：海外或外地容易遇到良緣。

健康運：注意流產、肥胖、婦科疾病、腸胃問題、心血管疾病、肝炎、憂鬱恐慌、腫瘤、肝炎、視力減退、神經系統問題。

生肖龍

事業運：2024年值太歲，需安太歲或化太歲，會有無形的磁場幫助，多祈福是好事，容易得到很強的客戶、合夥人跟另一半的幫助，可以把握機會，雖然會有突如其來的事件影響，但最終都有好結果。說話要注意條理，不然容易自打嘴巴，還不如不說。但整體上還是順利的，會比別人還幸運，並且貴人會很多，切記不要亂說話把貴人說跑了。

感情運：容易有辦公室戀情，好壞就要自我判斷了。

健康運：注意骨頭、意外傷害、憂鬱恐慌、腫瘤、血脂過高、眼疾、肝炎、流產、早產、婦科疾病、腸胃問題、耳鼻喉、肺部、胸部問題、肥胖。

▲▼生肖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲生肖龍今年整體上算順利。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，下同）

生肖蛇

事業運：2024年工作運和事業運強，只要行銷包裝得體，把感覺和氣氛做出來，可以擁有很好的收穫與運氣，有客戶的幫忙會讓你事半功倍，得到許多關照，切記多說好話以及動聽的話，青龍年可以無往不利。

感情運：今年婚姻運很強，容易閃婚或突然結婚，可以多把握這次機會。

健康運：注意骨傷、肝炎、視力減退、腸胃問題、骨質疏鬆流失、內分泌失調、性功能障礙、耳鼻喉疾病、腰背腎疾病、刀傷、燒燙傷。

生肖馬

事業運：2024年是重生的一年，必須先破壞再建設，將舊有的不良習慣徹底更除，重新建立新的習慣，往後就會平順，在工作和事業上可以增加不少人氣和人緣，朋友社交圈也會增加，並且暗中會有貴人相助，多增加自己的智慧，可減少口舌是非，好運蒸蒸日上。

感情運：會得到另一半的關注與支持，有添子添孫的機率。

健康運：注意憂鬱恐慌、骨傷、肝炎、視力減退、腸胃、肝膽問題、骨質疏鬆流失、內分泌失調、抽筋、胰臟、心血管疾病。

▲▼生肖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

生肖羊

事業運：2024年破太歲，需安太歲或化太歲，今年會比較動盪，有破財或入坑的情形，非常多的問題需要改革變新，雖然都能迎刃而解，但幸運的成分比較多，歸根究柢的根本問題還是要解決，注意情緒起伏與自控能力，言語上易惹災難，精進智慧是幸運的泉源。

感情運：在海外、外地或高等教育及宗教領域容易遇到好的對象，為你帶來良緣，也能幫助到你的事業。

健康運：注意肝炎、心血管疾病、失眠、精蟲數量稀少、縱慾過度、情緒不穩定、內分泌失調、交通意外、工作傷害、開刀血光、耳鼻喉方面疾病。

生肖猴

事業運：2024年學習運、考試運、文昌運強，第六感非常準，並且在朋友或社團中表現出色，財富方面容易有預想不到的花費，但工作會有所進展，只是要小心陷阱，需要非常謹慎。

感情運：容易在社交圈或者是事業中遇到對象，但需慎選。

健康運：注意筋骨、肝炎、痛風、糖尿病、循環系統、心血管、呼吸系統疾病、高血壓、心情不穩定、工作傷害、交通意外、流產。

生肖雞

事業運：人氣跟財運都很旺，適合一對一溝通行銷或私底下進行，成功機率很高，可以多和兄弟姊妹、朋友、鄰居、小學同學和國中同學聊聊天，有機會得到好的工作與項目。

感情運：容易在朋友之間或者社團活動中，找到自己心儀的另一半，桃花朵朵開。

健康運：注意痔瘡、高、低血壓、中風、肝炎、內分泌失調、交通意外、腫瘤、癌症、流產。

生肖狗

事業運：2024年沖太歲，需安太歲或化太歲，今年工作有重新開始或轉換跑道的機會，讓危機化為轉機，容易出名並且成為焦點。客戶、另一半、合夥人都會很喜歡你，善用自我的優勢好好發揮自己，有賺大錢的機會與收穫，但要注意對別人的言語攻擊，極具殺傷力。

感情運;會有老少配的現象，年齡落差大，要注意不要有太強烈的言語衝突與刺激，容易有危險。

健康運：縱慾過度、交通意外、內分泌失調、中風、傳染性疾病、癌症、腫瘤、心理疾病、肝炎、神經傳導系統問題、高、低血壓、腸胃過敏、流產、中邪、結石問題。

生肖豬

事業運：2024年有大財運，事業運、財運旺，長年的累積或磨練終於得到成果，在朋友、兄弟姊妹、里鄰之間被認可，人氣大漲，會特別討喜，說話方面不要太衝，心情好，運會更好。

感情運：桃花運很好，容易交到心儀的對象，另一半還會給錢花。

健康運：注意工作過勞身體發炎、無形病、感冒、新冠、呼吸道疾病、耳鼻喉問題、高血壓、心血管疾病、眼疾、情緒不穩定、內分泌失調、肝炎、腫瘤、精神系統問題。

文章來源：旺好運| 智慧命理知識平台

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