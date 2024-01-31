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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

白國會龍頭策略今公布　鄭運鵬312字勸：想好保送韓國瑜的代價

記者黃翊婷／綜合報導

立法院正副院長選舉投票將在2月1日進行，手握8席立委的民眾黨是關鍵少數，今日（31日）上午9點半民眾黨將召開記者會公布投票意向。民進黨立委鄭運鵬直言，關鍵確實是在民眾黨的8席，但不管用任何投票形式保送國民黨立法院院長被提名人韓國瑜，是他們要評估的代價，「保送韓國瑜就是賠上『民眾黨只是假道學』的印象，這是關鍵。」

▲▼民進黨立院黨團召開「新北治安崩盤 初選選情告急 侯友宜全甩中央」記者會 鄭運鵬 黃世杰 張宏陸 劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲鄭運鵬希望民眾黨想清楚保送韓國瑜的代價。（資料照／記者屠惠剛攝）

鄭運鵬透過社群Threads發出一篇312字的文章，文中提到，立法院民進黨團沒有過半，每次表決都得用盡方法去「討好」別人，這裡的別人不是國民黨，因為國民黨不可能每次都無條件接受不表決，也不是無黨籍的人，因為無黨籍支持也不會過半，「多了院長及副院長，也是等於投票時少了一票，有得有失，賺也是賠。關鍵在民眾黨的8席沒錯！」

鄭運鵬直言，就算民眾黨要拿翹（指擺架子）也不能就地喊價，「他們要評估社會氛圍，不管用任何投票形式保送讓韓國瑜當選院長，就是他們要評估的代價」，韓國瑜不論是個人涵養、司法背景、過去在立法院的表現，國民黨團在保送傅崑萁擔任黨團總召的政治基礎上，都不足以擔任國會門面。

「保送韓國瑜就是賠上『民眾黨只是假道學』的印象，這是關鍵。」鄭運鵬表示，政治很深沉，民意卻很淺碟，不管是執政黨或在野政黨，如履薄冰才是心態上的關鍵。

鄭運鵬在Threads發文。（圖／翻攝自Threads／niceponpon0602）

▲鄭運鵬在Threads發布的文章。（圖／翻攝自Threads／niceponpon0602）

至於手握8席立委的民眾黨究竟會打出什麼樣的策略，民眾黨將在今日（31日）上午9點半將召開記者會公布。據了解，民眾黨主席柯文哲30日已與8名新科立委開過黨團會議，會中決定院長投票策略，至於副院長支持的人選，則與院長選舉結果連動，也就是說，上午院長投票結果出爐後，下午副院長投票之前，不排除藍綠白三黨團會再進行協商。

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