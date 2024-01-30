傳將執掌民眾黨新設「政策會」　陳智菡澄清：組織調整中未定案

▲柯文哲競選辦公室發言人陳智菡。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

2024大選結束後，民眾黨斬獲8席立委成為立法院的關鍵少數，未來立院勢必會是主戰場。在黨務方面，秘書長預計由組織大將周榆修接任，確立未來黨的基層經營方向；此外，除了文宣部外，也要成立新聞部、類「政策會」等組織。外傳將由「戰狼小姊姊」陳智菡主掌政策部門，但她澄清，「組織還在重整討論中，還沒有定案」。

周榆修出身自民進黨，曾任民進黨青年部副主任，派系上算是綠營的蘇系，跟隨柯文哲的時間久，一路從市府到這次總統大選，近乎貫穿了柯的整個政治生涯。而一直以來周榆修都是柯文哲倚重的組織大將，這次大選民眾黨在空戰方面成績斐然，成功擄獲許多年輕族群，未來要再強化的便是組織發展與基層紮根工作，這也是周獲柯青睞的原因。

另外，柯文哲過去都是靠著自身聲量支撐選戰，如今成為第三大黨後，相關政策論述、黨的路線都有必要更清晰，因此柯考慮要成立政策相關的部門，但名稱與形式都尚未確定，目的在深化政策的論述，以期更加淺顯易懂。外傳此重任將落在陳智菡身上。

對此，陳智菡說，大選期間政策是重中之重，選舉雖然結束了，但如何把政治落實在人民生活的每一天，仍是工作重點。未來民眾黨除了立法院之外，還要兼顧黨務發展、國家治理政策，她個人想的是接下來如何將政策文宣化、加強自媒體發展與民眾溝通。

但對於她個人職務調整，陳智菡澄清，民眾黨整個組織都還在重整中，目前架構都沒還確定，也沒有相關人事安排。