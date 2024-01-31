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小學兒「數學題目」超難　醫師爸卡關想一晚：Orz

（圖／翻攝「臭寶爸 - 兒科陳敬倫醫師 」臉書）

▲小學數學題目：求梯形中對角線圍成的塗色面積。（圖／翻攝「臭寶爸 - 兒科陳敬倫醫師 」臉書

記者陳俊宏／綜合報導

小兒科醫師「臭寶爸」陳敬倫分享，就讀小學五年級兒子「臭寶」的數學題目，讓自己卡關算了一個晚上，「這真的是小學生應該會算的題目嗎」？

陳敬倫近日在臉書表示，自己對數學是有點自信，沒想到教兒子算老師給的數學題目，竟然卡關Orz，題目很簡單，求梯形中對角線圍成的塗色面積。

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陳敬倫指出，他一開始用代數算出答案，想了一個晚上，找出一個可能是小學生的解法，徵求更好、更簡單、小學生學過、可以理解的解法。

陳敬倫說，先畫一個和題目全等的梯形，並上下顛倒，合併成一個平行四邊形，也畫上對角線，再連接AC，所以三角形ABC的面積就是68×21÷2。

陳敬倫解釋，然後三角形ABC面積和三角形BCD相等（相同的底、相同的高），三角形BCD面積又跟三角形BDE相同（平行四邊形的對角線切成兩個全等的三角形），梯形內的塗色面積左右兩塊也相等，所以答案就等於68×21÷2×2=68×21=1428

▼陳敬倫公布自己的算法。（圖／翻攝「臭寶爸 - 兒科陳敬倫醫師 」臉書）

（圖／翻攝「臭寶爸 - 兒科陳敬倫醫師 」臉書）

其他網友也分享自己的看法，「灰色面積等於 2x(68x(21+k)/2 - 68xk/2)，約分後等於68x21。如果用孩子聽得懂的方式說：左邊灰色面積等於大三角形減小三角形，公式底x高/2，底相同只有高不同，所以面積就是底（68）x高的差（21）再除以2，但因為有兩個還要乘以2，所以答案就是68x21。」

▼網友分享自己的算法。（圖／翻攝「臭寶爸 - 兒科陳敬倫醫師 」臉書）

（圖／翻攝「臭寶爸 - 兒科陳敬倫醫師 」臉書）

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陳敬倫數學

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