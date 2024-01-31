文光國際英語村「未來領袖挑戰營」　學子扮演世界公民落實永續發展目標

▲▼ 「文光英語村未來領袖挑戰營」啟動 國小生沉浸全英環境學習 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

文光國際英語村辦理三天兩夜「未來領袖挑戰營」，邀請嘉義縣各校的五年級生參與，使孩子在全英環境自然開口說英語，並融入聯合國永續發展目標(SDGs)17項中的5項目標，讓學子了解自己扮演世界公民的責任，鼓勵他們在日常生活中執行。

文光英語村未來領袖挑戰營報名踴躍，簡章發布不久即額滿，為突破嘉義縣偏鄉學校英語教學困境，文光國際英語村積極轉型，除了實施四天三夜進村課程、外籍教師巡迴教學以及遠距線上教學。更設計寒、暑假領袖英語挑戰營，鼓勵縣內各校英語程度較佳的學生參加，幫助學生進一步強化英文能力。

24日為營隊最後一日，學生在成果發表會展現科學、人文和藝術領域的才華，包含以英語講解科學實驗、介紹創意作品以及英語動感表演。在SDGs問答活動過程中，學生家長與學生們踴躍回答，將永續發展指標的內涵延伸到各家庭之中。

嘉義縣政府教育處表示，領袖挑戰營由多位外師和中師以全英方式授課，還有跨領域主題課程，幫助學生提升英語口說自信、培養團隊合作及尊重多元文化等公民素養。

教育處長李美華表示，感謝文光國際英語村團隊用心規劃，辦理本次寒假「未來領袖挑戰營」，激發嘉義囝仔們學習英語的興趣，培養孩子成為具有全球視野和責任感的領袖。