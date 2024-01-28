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麥當勞今天40歲生日！蔡依林獻手作蛋糕賀喜　全台首門市重新開幕

▲▼全台第一間麥當勞、編號0001的台北民生餐廳，今正重新開幕。（圖／麥當勞提供）

▲蔡依林獻上親自設計翻糖生日蛋糕祝賀台灣麥當勞40歲生日。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

全台第一間麥當勞、編號0001的台北民生餐廳，經過2個月整修，選在40周年的今（28）天重新開幕，代言人蔡依林獻上特製手作翻糖蛋糕賀喜，麥當勞也請出經典4吉祥物：麥當勞叔叔、大鳥姊姊、奶昔大哥與漢堡神偷共同慶生。歡慶40週年，全台限量4萬組經典4吉祥物馬克杯，1月31日上午11時正式開賣。

▲▼全台第一間麥當勞、編號0001的台北民生餐廳，今正重新開幕。（圖／麥當勞提供）

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▲麥當勞編號0001的台北民生餐廳，經過2個月整修28日重新開幕。（圖／台灣麥當勞提供）

1月28日是台灣麥當勞40歲生日，編號0001的台北民生餐廳經過2個月整修，今天重新開幕。除了董事長李昌霖出席活動，麥當勞叔叔、大鳥姊姊、奶昔大哥與漢堡神偷現身同歡，代言人蔡依林及皇后陛下團隊也獻上特製翻糖生日蛋糕來祝賀。

李昌霖表示，從1984年第一家麥當勞開幕，目前已超過400家門市，40年來不斷與時俱進，希望透過更優質的食材、更專業的設備、更多元的服務，帶給顧客更方便、更美味，而且更有溫度的餐飲體驗，打造更好的麥當勞。

▲麥當勞超可愛馬克杯對杯全台限量4萬組。（圖／台灣麥當勞提供）

歡慶在台40周年，麥當勞請出經典4人物包括麥當勞叔叔、大鳥姊姊、奶昔大哥與漢堡神偷，與知名設計師團隊「Five Metal Shop」合作，以Y2K的慢網速風格重新設計經典4人物，推出「麥當勞叔叔與好朋友們抖陣一起」系列。

其中「麥當勞叔叔與好朋友們抖陣一起馬克杯對杯」，一共有2組合選擇，分別是麥當勞叔叔與大鳥姊姊（限量2.5萬組）、奶昔大哥與漢堡神偷（限量1.5萬組），全台總計4萬組，1月31日上午11時起至2月27日於全門市開賣或售完為止，只要購買任一餐點加價368元即可獲得。

▲麥當勞台北昆明店可以看到麥當勞叔叔與好朋友們抖陣一起的身影。（圖／業者提供）

此外，麥當勞台北昆明店則是被打造成「麥當勞叔叔與好朋友們抖陣一起」概念旗艦餐廳，除了有抖抖風格樓梯外，還有放大版麥當勞叔叔、大鳥姊姊、奶昔大哥與漢堡神偷現身在玻璃窗，療癒爆表；台北捷運板南線部分車廂也能看到「麥當勞叔叔與好朋友們」的專屬設計圖樣。

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