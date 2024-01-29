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「友傳LINE新貼圖」螢幕狂動　她嚇到尖叫！全場怒：直接封鎖

▲▼LINE。（圖／記者劉維榛攝）

▲友人傳恐怖貼圖，嚇得原PO在路邊大叫。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

許多人會自製LINE個人專屬貼圖，卻常遇到審核不成功的窘境！而一名女網友憤怒直呼，友人故意傳血腥又恐怖的貼圖來，一打開還全螢幕跳動，「我直接在路邊嚇到叫出來...真的很生氣」，不解為何官方會讓這些貼圖上架，且一組要70元新台幣。文章曝光後，網友也怒回「如果有人傳這個給我，我會把他封鎖！」

溫馨提醒：文末有腥貼圖圖片，慎入！

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一名女網友在Dcard表示，前陣子在LINE貼圖小舖驚見恐怖貼圖，像是厲鬼或是鮮血的圖案，「看了會很毛...而且是會動的」，一度讓原PO質疑「應該不會有人購買。」

怎料，昨天友人就傳了這系列恐怖貼圖來，還是全螢幕效果，氣得原PO臭罵「真的很可怕...我直接在路邊嚇到叫出來...真的很生氣」，不解為何官方會讓這些貼圖審核通過，「之前有檢舉過也沒有用，有什麼方法可以讓官方處理嗎？」

實際查看這2組貼圖，前者人像表情血腥，後者猶如日本鬼娃恐怖片的主角，且價格並不便宜，100元代幣等於新台幣70元。

文章曝光後，一票網友也嚇歪直呼「這怎麼會過審？很多人只要文字打到相關字眼就不能過了，這個每張都是血腥圖片竟然可以過？」「如果有人傳這個給我，我會把他封鎖」、「標準真是奇怪，之前看其他人製作的可愛貼圖沒過審，這個卻可以」、「我上次發生一樣的狀況，嚇到我趕快檢舉」、「花了一點時間把這個作者一堆血腥貼圖全檢舉了」、「看起來好像是用AI大量生成的」。

若不想再被全螢幕貼圖嚇到，有苦主分享1招有解，「主頁設定→貼圖，點進去把全螢幕關掉就不會跳全螢幕了，by也曾經被嚇慘的女子」。步驟完整版：設定→貼圖→自動播放特效→可關閉或開啟「全螢幕貼圖／特效貼圖」。

▼恐怖貼圖一組要70元。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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關鍵字：

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