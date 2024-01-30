陪客戶吃薑母鴨！她回家一蹲「下面大爆血」崩潰：這算工傷嗎

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周宸亘攝）



記者朱祖儀／綜合報導

前幾天寒流報到，許多人大吃火鍋、補湯暖暖身體。一名女網友透露，日前客戶就臨時約吃薑母鴨，在店內邊吃邊談公事，但她回家後卻大崩潰，因為上廁所「痔瘡爆炸」直接狂噴血，讓她相當傻眼，也好奇這算不算工傷？文章曝光後，網友直喊「申請的話全公司都知道你有痔瘡了」、「有痔瘡不能大進補啊！」

原PO在Dcard發文表示，前幾天天氣很冷，拜訪客戶的時候，對方就臨時起意說想吃薑母鴨，可以在店內邊吃邊談公事。她當下沒有多想就答應了，吃的時候也很開心，不過還沒過半天，回家排便時就發現不對勁，因為以前好不容易壓下來的痔瘡竟然再次爆炸，「直接給我來個大爆血，嚇得我猝不及防」。

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原PO也說，痔瘡爆掉的瞬間，腦中閃過一絲念頭，「如果說…因為陪客戶去吃薑母鴨，導致我痔瘡爆掉，這樣的話算不算是…工傷啊？」因為人資剛好是女生，所以她想要商量看看。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）



不少人看到後表示，「吃到痔瘡爆掉…你敢申請工傷喔？這樣全公司不是都知道了嗎？」「天啊，你竟然不知道有痔瘡不能吃太補嗎」、「感覺超痛欸」、「趕快去看醫生吧，我們救不了你」、「痔瘡就去看醫生了吧，太多顆就手術拿掉」、「天冷真的會很想吃一些可以暖身子的食物，是我也沒辦法抗拒客戶的邀約，但薑母鴨、麻油雞請你忍痛別吃」。

也有過來人透露，「我也有爆掉過，但我是在外面跟朋友吃飯的時候坐破掉的，是吃飽去上廁所才發現褲子上有一灘血，一開始以為是生理期 ，後來想想不對，我生理期剛走，才確認是我的痔瘡爆了」、「如果很嚴重的話，可以去做手術根治，但是恢復期超痛的喔 ，別問我多痛，你可以自己去體驗看看」。

事實上，大腸直腸外科醫師陳威佑先前有發文提醒，「吃補可能會讓痔瘡更嚴重」，因為痔瘡主要是肛門周圍的靜脈曲張，進補的中藥和食材多屬於溫或燥熱食物，身體循環變快容易提高痔瘡的發作率。當痔瘡破掉時，身體需要啟動凝血因子來止血，而補品中活血成分讓體內抗凝血功能增強，還可能發生大出血狀況，因此他提醒痔瘡患者不要過量進補，且進補時要減少肉量、多增加蔬菜類和菇類。