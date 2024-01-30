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吳宗憲上《夜夜秀》爆料一堆內幕被消音！　認了演藝圈形象最爛

圖、文／CTWANT

綜藝天王吳宗憲證實《賀瓏夜夜秀》最後一集嘉賓就是他，如今節目片段曝光，吳宗憲除了說賀瓏先前因邀王志安，結果被指涉有歧視身障人士嫌疑，他還表示比起來，賀瓏是小CASE，他才是演藝圈被認為最腥羶色的人，也拋出要辦告別演唱會的震撼彈，並開酸黃安。

《夜夜秀》最終回嘉賓吳宗憲多段內幕被消音　他拋震撼彈：籌開告別演唱會

▲吳宗憲說Albee像一位民歌手施孝榮，取其發音「失去笑容」！（圖／翻攝自薩泰爾YT）

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《賀瓏夜夜秀》29日更新最新一集邀請「綜藝天王」吳宗憲，不過製作單位疑似怕了再引發爭議，吳宗憲在節目中說的多段內幕故事「被消音處理」，就連模仿黃安唱歌橋段也被消音。

包括吳宗憲表示「曾經有某位新加坡天后，對方是從台灣走紅到全世界，沒想到上了他的節目卻認為被男主持吳宗憲『欺負』，但憲哥認為只是雙方語言不通的問題而已，我看了非常難過，因為我是真心對妳好」，不過憲哥故事後半段幾乎被消音。

《夜夜秀》最終回嘉賓吳宗憲多段內幕被消音　他拋震撼彈：籌開告別演唱會

▲吳宗憲唱起黃安《八卦八卦我牽掛》，又疑似唱起《新鴛鴦蝴蝶夢》，歪嘴模樣超酸。（圖／翻攝自薩泰爾YT）

現年61歲的他還虧Albee，因為Albee先前聽到王志安發言拍手大笑模樣遭外界批評，吳宗憲說Albee像一位民歌手施孝榮，取其發音「失去笑容」！Albee當場笑得尷尬；而聽到吳宗憲要辦告別演唱會，賀瓏則表示，「終於要告別了」，吳宗憲表示，自己一輩子爬過來了，有社會責任，未來遺產大部分捐出來，其他要分成3份，鹿希派則暫時沒有，「等DNA Report出來再說」，還暗酸黃安只有一首歌紅，其他都不行，開不了演唱會。

吳宗憲透露一直在籌備告別演唱會，並表示在藝能界走紅40年，靠得全是善良與良心，接著意有所指開酸，說有的人只靠一、兩首歌，根本就混不下去，「八卦八卦我牽掛」，唱起黃安1986年的《八卦八卦我牽掛》，又疑似唱起《新鴛鴦蝴蝶夢》，歪嘴模樣超酸。

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