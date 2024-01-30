吳宗憲上《夜夜秀》氣場贏主持人　賀瓏、Albee變小弟！網曝1關鍵

▲吳宗憲作客《賀瓏夜夜秀》。（圖／翻攝自FB／薩泰爾娛樂）



記者施怡妏／綜合報導

脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》最新一集邀請綜藝天王吳宗憲，節目中提到Metoo風波，主持人賀瓏、助理主持人Albee驚呼能講嗎？吳宗憲大喊觀眾都買票了，能不講嗎？更直言「如果內容不精彩就到門口退票」，有網友看完後表示，整場節奏都被吳宗憲帶著走，感覺他才是主持人，「吳宗憲是不是很猛啊？」

有網友在PTT發文，「為啥憲哥上夜夜秀感覺像主持人？」感覺整場節目都被吳宗憲帶著走，賀瓏跟Albee的身份，感覺從主持人變成小弟，「吳宗憲是不是很猛啊，網路世代的這些咖完全不能比欸，有無八卦？」

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貼文一出，網友表示薑是老的辣，「行業打滾過的，是半路出家能比的嗎」、「他以前上其他人的節目也一樣阿，頂多小S還能招架一下」、「他去其他節目都會自動變成主key」、「憲哥也是從綜藝小弟變天王，功力還用說」、「經驗的差距，畢竟他當主持人多久了」、「那嘴張口就巴拉巴拉，沒幾個主持能扛下的」、「憲哥的主角光環太強大了」、「博恩說過憲哥是以前最崇拜的藝人，因為他的反應力非常之好，也是喜劇演員所需要的能力之一」、「職業對業餘」。

▲網友驚呼，吳宗憲的氣場贏過主持人。（圖／翻攝自FB／薩泰爾娛樂）



不過也有網友認為，憲哥插話有點太超過，「那是他咖位夠新生代不敢怎麼樣，不然一直插話當然變主Key」、「其實根本是吳宗憲的問題，他就不照稿，覺得自己很會講，一直狂講，根本沒在管主持的，他又老屁股，誰敢一直打斷他？」

其中，也有網友提到，節目先前捲入了諷刺身障者的風波，連日以來受到許多撻伐，吳宗憲這時出現給了很大鼓勵，「當然不能比，只是剛好又遇到事件氣場很低」、「憲哥真的很暖，這麼大的風波還願意上節目，給年輕人勉勵」、「出事後憲哥還來上夜夜秀是一大鼓勵」、「在這個可能會被出征的時間點上節目是有風險的，也算是表態挺夜夜秀了」。