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快崩潰！男醫師嘆「人生最後悔選醫學系」　過來人曝：用命換錢

▲▼醫院,醫生。（圖／翻攝自Pixabay）

▲一名男醫師以自身經驗，奉勸想念醫學系的學生三思。（示意圖／翻攝自Pixabay）

文／CTWANT

醫學系是不少人的第一志願，入學分數門檻也相當高。不過，一名成大醫學系畢業的男醫師就坦言，這輩子最後悔就是選到醫學系，「結果現在頭洗下去太久糟糕了」。貼文引來不少過來人共鳴。

該名網友在Dcard以「重考班我跪著求求你們不要再洗腦醫學系了好不好」為題發文，表示當年他參加重考班，進入了成大醫學系，結果從此開啟地獄般的人生，當初表哥曾警告當醫生的痛苦，但他不信邪，還認為對方是無病呻吟，但多年過去，他真的後悔了，因為他現在每天過著不是人過的生活，被醫學系弄到整個人身體壞掉，精神長期處於高壓緊繃的環境，非常地不快樂。

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原PO坦言，他仍然不懂為什麼重考班的榜單，永遠只會洗腦醫牙，牙不是他的本業，所以沒意見，但是對他而言，醫學系是很差勁和糟糕，更撂狠話：「我這句話如果有違背良心我真的被車撞死都無所謂」，奉勸重考班應該鼓勵孩子多元發展，不要只獨尊醫牙。

原PO表示，他想以自身的經驗，解救那些還沒跳進火坑的學弟妹，也奉勸重考班和補教名師，「不要再為了自己的榜單利益，洗腦醫學系有多好了！我跪著求你們了真的」。

貼文一出，引發討論，不少過來人紛紛贊同：「我想會不信邪的都是低年級學生或重考生」、「身邊也很多高中同學重考醫學系，至少我看我姊當醫生，是看不出來當醫生有比較爽…徹頭徹尾的輪班仔」、「沒興趣的話，硬念醫學系真的會很痛苦。同理，可以套用到任何校系」、「我也聽認識的成大醫院醫師說過，讀醫學系就是用命換錢，屬於最傻的賺錢方式」。

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