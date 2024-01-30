超商狂賣300萬支「草莓優格霜淇淋」回來了！　還有全新巨峰葡萄口味

▲超商人氣草莓優格霜淇淋升級回歸，加碼吃全新巨峰葡萄口味 。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

新口味來了！有著「被超商耽誤的霜淇淋店」封號的「全家超商」驚喜推出「雙口味霜淇淋」，不僅把2023年賣出300萬支的超人氣草莓優格升級後重磅回歸，更打造全新使用日本山梨縣進口果汁製成的「巨峰葡萄」口味，還有2口味的綜合胖胖選擇，搭配超Q寶可夢紙杯，欠吃又欠拍，2月5日起正式上市。

▲草莓優格結合巨峰葡萄的綜合霜淇淋配色十分夢幻。

敲碗成功！全家Fami!ce去年狂賣300萬支人氣口味「草莓優格霜淇淋」升級回歸了，使用新鮮草莓果汁結合優格製成，並加倍放進草莓果汁提升香氣，大口咬下甜蜜爆表，加碼吃夢幻新品「巨峰葡萄霜淇淋」，選用日本山梨縣進口巨峰葡萄果汁製成，口感酸甜、果香味十足，每一口就像在吃嗨啾軟糖，還有2口味都能吃到的綜合胖胖選擇，配色超夢幻，每支售價皆為49元，2月5日起正式開吃。

▲寶可夢霜淇淋紙杯超可愛。

這次更特意找來「寶可夢」聯手推出霜淇淋紙杯，特意以春天粉嫩色系為主，搭配可愛的皮卡丘、可達鴨、謎擬Q、波加曼與咚咚鼠等寶可夢，萌到不行。2月5日至2月19日期間也能使用官網、APP「地圖趣」查詢霜淇淋口味功能，省去奔波各店蒐集口味的時間。

▲7-11開賣限量「草莓開運霜饗」霜淇淋。（圖／記者周姈姈攝）

另，7-11近日也強勢開賣與台北排隊名店「法朋烘焙甜點坊Le Ruban Pâtisserie」聯名推出的「草莓開運霜饗霜淇淋」，特選歐洲進口草莓汁搭配瑞穗鮮乳製成，每一口都能吃到酸甜草莓結合濃郁奶香，且上市期間更首度復刻1980年代限量霜淇淋餅杯「雙饗炮」造型盛裝，吸睛又美味。

「草莓開運霜饗」霜淇淋每支售價49元，至2月6日前每周五、六、日只要憑icash 2.0、icash Pay支付即可享「第2件半價吃」優惠。