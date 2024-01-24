20歲男大生騎車上學途中遇劫！與左轉公車擦撞身亡...司機下場曝

▲趙姓司機駕駛公車左轉不慎與直行機車發生碰撞，導致20歲男大生身亡。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水區趙姓司機駕駛公車，沿淡金路4段行駛，到興仁路口前欲左轉，不慎與直行騎乘機車的吳姓男大生發生嚴重碰撞，吳生當場重摔在地，受有腦出血等重傷，經送醫搶救10小時仍回天乏術，趙遭起訴。士林地院審結，依過失致死罪處有期徒刑4月，可易科罰金。

判決指出，58歲趙姓司機去年3月7日上午10時許，沿淡金路4段北往南方向行駛，到興仁路口前未減速貿然左轉，與直行騎乘機車的20歲吳姓男大生發生碰撞，造成吳生往前倒落在地，當場休克，緊急送往馬偕醫院救治，仍於當日晚上8時許，因傷重不治死亡。

▼聖約翰大學吳姓男大生騎乘機車上學途中，遭左轉公車撞擊身亡。（資料圖／記者陳以昇翻攝）



趙姓司機第一時間打電話報警，向警員承認為肇事人，並報明姓名、地點，請警方前往處理。據警方調查，死者為聖約翰科大的學生，上午他沿淡金路往三芝方向前進，準備到校上課，結果卻遇死劫，事後痛失愛子的吳母也提起告訴。

法官審酌，趙男駕駛營業用大客車於市區道路行經路口，轉彎車未讓直行車先行，造成事故，兼衡吳姓死者同有未注意車前狀況的肇事次因，究非全然歸責於趙男，而他犯後坦承犯行，見有悔意態度，且與被害家屬成立調解，依約給付賠償完畢，依過失致人於死罪，處有期徒刑4月，可易科罰金。緩刑2年。